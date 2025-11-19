Atėjus rinktis vestuvinės suknelės pritrenkė geriausios draugės elgesys: to neatleis

Internete išplito istorija, kuria pasidalijo būsimos nuotakos sesuo – moteris rašo, kad sesers geriausia draugė paversdavo suknelių matavimą asmenine fotosesija ir visiškai nukreipė dėmesį nuo nuotakos. Dabar mergina svarsto, ar išvis nori ją matyti tarp pamergių, rašoma mirror.co.uk.
Matavimosi diena virto chaosu
„Reddit“ platformoje būsimos nuotakos sesuo pasakojo, jog viskas prasidėjo ramiai ir sklandžiai.
Ji rašė: „Pradžioje viskas buvo gerai, mano sesuo išsirinko kelias nuostabias sukneles pasimatuoti, o konsultantė padėjo jai jas susiaurinti.
Turėjome įprastą grupę: aš (jos sesuo), mūsų mama, jos pamergė (geriausia jos draugė, su kuria draugaujame nei 10 metų) ir dar dvi pamergės.“
Buvo suplanuota, kad vėliau ir pamergės galės pasimatuoti keletą suknelių variantų, tad merginos tikėjosi ramios dienos. Tačiau situacija staiga pasikeitė.
„Kai mano sesuo pagaliau rado suknelę, kuri privertė ją verkti iš laimės, jos geriausia draugė staiga paklausė konsultantės, ar ji galėtų „pažiūrėti, kaip ji atrodo ant jos“, nes ji buvo jos dydžio.
Iš pradžių visi manė, kad ji juokauja, bet ne. Ji tiesiogine prasme nukabino mano sesers svajonių suknelę ir nuėjo jos pasimatuoti.“
Pavirto asmenine fotosesija
Pasak pasakotojos, geriausia draugė čia nesustojo. Ji toliau rašė: „Kol mano sesuo sėdėjo ir stengėsi išlikti mandagi, jos „geriausia draugė“ išėjo su suknele, sukosi prieš veidrodį, fotografavosi ir džiaugėsi, kaip gražiai atrodo suknelė.“
Draugės komentarai situaciją dar labiau apkartino: „Ji pozavo, kalbėjo apie tai, kaip „ši puikiai tinka“ ir „galbūt aš tiesiog ištekėsiu anksčiau nei tu“, o juokas dar labiau pablogino situaciją.“
Vėliau mergina matavosi ir kitas vestuvines sukneles – „tiesiog dėl pramogos“. Tuo metu būsima nuotaka liko sėdėti nuošalyje, stengdamasi nepastebėti skaudžios situacijos.
Būsimos nuotakos dvejonės
Pasakotoja teigė, kad sesuo elgėsi stebėtinai gražiai ir susitvardė labiau, nei daug kas būtų galėjęs. Tačiau nuotaika buvo sugadinta:
„Tai buvo jos diena – jos akimirka sužibėti, ir kažkodėl jos geriausia draugė pavertė tai konkursu.“
Dabar būsima nuotaka svarsto, ar apskritai nori šią draugę matyti tarp pamergių, tačiau jaučiasi kalta, nes jos draugauja daugiau nei dešimtmetį.
Pasakotoja savo nuomonės neslėpė: „Asmeniškai manau, kad kaltė turėtų tekti draugei, kuri negalėjo pakęsti, kad kažkas kitas būtų dėmesio centre bent vienai dienai.“
Internautų reakcijos
„Reddit“ vartotojai taip pat negailėjo kritikos pamergės elgesiui. Vienas komentavo: „Ji tarsi perka vestuvinę suknelę, tarsi tai bus jos vestuvės.“
Kitas pridūrė, kad ir parduotuvės darbuotoja turėjo reaguoti: „Konsultantė turėjo jai pasakyti „ne“ ir nurodyti, kad pamergių suknelių matavimuisi reikės atskiros dienos. Tai jos darbo dalis – kontroliuoti susitikimus. Kažkas, bet kas, turėjo ją sustabdyti.“
Jei istorija ko nors moko – tai kad vestuvės parodo ne tik emocijas, bet ir tikrąjį žmonių charakterį. O kartais sunkiausia būna ne išsirinkti suknelę, o nuspręsti, kas iš tiesų vertas būti šalia, tokį svarbų gyvenimo momentą.
