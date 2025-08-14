Internautai išjuokė nuotakos vestuvinę suknelę: užkliuvo 1 detalė

Vienos moters vestuvinė suknelė internete buvo negailestingai išdėta į šuns dienas. Nuotaka pasirinko suknelę su korsetine viršutine dalimi, papuošta rožėmis ant pečių. Suknelės sijonas – rauktas, taip pat puoštas gėlėmis, pabrėžiančiomis kūno formas.
Sulaukė kritikos
Feisbuke išpopuliarėjusios šios suknelės nuotraukos surinko daugiau nei 1100 patiktukų ir susilaukė šimtų komentarų šaipymuisi iš vestuvių skirtoje grupėje. Kai kurie žmonės nemanė, kad suknelė visai prasta, o kiti kritikavo sėdmenų dalyje priklijuotas gėles. Vieniems jos priminė „vidurių užkietėjimą“, kitiems atrodė kaip „cistos“ ar „kelnaičių juostelė iš rožių“.
Vienas komentatorius rašė: „Mane verčia galvoti apie vidurių užkietėjimą.“
Kitas juokavo: „Neįtikėtina, būtent šitoje vietoje man darė operaciją dėl pilonidalinių cistų.“
Dar kitas rašė: „Atrodo, lyg ji kažkuo būtų išsitepusi tą suknelės dalį, todėl bando dėmę paslėpti rožėmis, kad ji mažiau matytųsi.“
Nors daugelis komentarų nebuvo labai malonūs, kai kuriems žmonėms suknelė visai patiko. Rožių papuošimai didelio pasisekimo nesulaukė, bet apskritai suknelė įvertinta kaip „turinti potencialo“.
Vienas Feisbuko naudotojas rašė: „Oho, viršutinė dalis labai graži, bet kodėl ji norėjo tos kelnaičių juostelės iš rožių?!“
Kitas komentatorius su tuo sutiko: „Suknelė daug žadanti, bet rožių pozicionavimas viską gadina.“
