Ketinate tuoktis bažnyčioje? Štai ką būtina padaryti prieš ceremoniją

Rimantė pabrėžė, kad vestuvių bažnyčioje planavimas neapsiriboja tik ceremonijos data – labai svarbu turėti visus reikalingus dokumentus, iš anksto pasikonsultuoti su kunigu ir atidžiai pasiruošti visoms smulkmenoms.
Svarbu turėti visus reikiamus dokumentus
Jeigu nusprendėte tuoktis bažnyčioje, būtina įsitikinti, kad turite visus sakramentus: krikštą, pirmąją komuniją ir sutvirtinimą.
„Visi šie sakramentai ir pažymėjimai, patvirtinantys, kad juos išklausėte, yra būtini tiek nuotakai, tiek jaunikiui“, – pabrėžia vestuvių planuotoja R. Zazė.
Pasak jos, pora į bažnyčią turi kreiptis ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki vestuvių datos, nes dar reikės išklausyti sužadėtinių kursus, kurie vyksta visoje Lietuvoje ir yra prieinami tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu.
„Jūsų vestuvių planuotoja tikrai pasidalins daugiau informacijos, o jeigu neturite planuotojos, drąsiai prašykite kunigo pagalbos“, – pataria ji.
R. Zazė taip pat atkreipia dėmesį, kad katalikų kunigai gali sutuokti tik bažnyčioje.
„Jeigu svajojate apie religinę santuoką, tačiau norėtumėte ją švęsti gamtoje ar kitur, galite kreiptis į liuteronų kunigus, kurie gali sutuokti ir ne bažnyčioje“, – aiškina moteris.
Be sakramentų, sužadėtiniams taip pat reikalingi tam tikri dokumentai. Iš savo gyvenamosios vietos parapijos reikia gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų, o iš krikšto parapijos – laisvo stovo dokumentą, kuris patvirtina, kad iki šiol nebuvo sudaryta bažnytinė santuoka.
Ragina dėl ceremonijos pasitarti su kunigu
R. Zazė priduria, kad tiek bažnyčiai, tiek metrikacijai reikalingi liudininkai. Pasak jos, liudininkams specialių reikalavimų nėra – svarbiausia, kad jie turėtų galiojančius asmens dokumentus.
„Bažnyčia visus formalumus su metrikacija sutvarko, todėl Lietuvos Respublikoje santuoka tampa galiojanti. Papildomai nieko daryti nereikia“, – pabrėžia ji.
Planavimo ekspertė atkreipia dėmesį, kad bažnyčios ceremonijose yra daug niuansų, priklausančių nuo kunigo, todėl svarbu visas detales iš anksto aptarti su pasirinktu kunigu. Kai kuriuose atvejuose galima įterpti šeimos tradicijas, pavyzdžiui, šeimos židinį ar tėvų palaiminimą.
„Pasitikslinkite, ar kunigas leidžia, kad nuotaką atvestų tėvelis, ar nuotaka gali ateiti viena, ar reikia, kad ateitumėte dviese – kiekvieno kunigo taisyklės gali skirtis.
Taip pat pasidomėkite dėl muzikos: ar leidžiama jūsų pasirinkta muzika, ar tik sakralinė, bažnyčioje giedama. Nebijokite drąsiai klausti – kunigai turi patirties ir mielai patars“, – pataria R. Zazė.
