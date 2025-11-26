Pasaulio stipriausia moteris sukėlė skandalą: „Ji – biologinis vyras“

Vaizdo įrašuose iš apdovanojimų matyti, kaip britė palieka pakylą, akivaizdžiai pasipiktinusi, ir, regis, ištaria: „Tai nesąmonė“, rašo mirror.co.uk.
Sporto bendruomenėje – skandalas
Varžybų organizatoriai vėliau paskelbė, kad J. Booker diskvalifikuojama iš 2025 m. „Official Strongman“ pasaulio čempionato, o rezultatai perrašomi: „Visų sportininkių taškai ir vietos bus pakoreguoti, kad teisėtos pozicijos būtų paskirtos moterų kategorijos dalyvėms.“
Andrea Thompson, kilusi iš Meltono Safolke, sporto bendruomenėje iškart buvo pavadinta „tikrąja Pasaulio stipriausia moterimi“. Jos treneris ir kelios stipriosios moterys atvirai pasisakė, kad prieš varžybas nežinojo J. Booker tapatybės ir praeities. Trigubą pasaulio čempionę Rebeccą Roberts tai sunervino. Anot jos, „nei sportininkės, nei organizatoriai“ prieš startą nebuvo informuoti.
Nors detalių vis dar trūksta, 2017 m. „YouTube“ paskyroje, kuri, kaip manoma, priklauso J. Booker, ji save apibūdina kaip „21 metų trans moterį, bandančią išlikti ištikima sau“. R. Roberts paskelbė nuotrauką su užrašu „Apsaugokime moterų sportą“ ir ilgą pareiškimą, kuriame teigė, kad trans moterys neturėtų varžytis moterų kategorijoje.
„Neturiu neapykantos trans žmonėms. Kiekvienas nusipelno pagarbos, orumo ir teisės gyventi savo tiesą. Tačiau negaliu tylėti apie tai, kas kelia grėsmę moterų sporto ateičiai. Tai ne politika, o fiziniai skirtumai, kurie niekur nedingsta ir ypač svarbūs jėgos sporte.Tai, kas įvyko šį savaitgalį, nebuvo skaidru. Niekas nežinojo. Net organizatoriai. Kai sąžiningumas sužlugdomas taip, iš pasitikėjimo sportu lieka tik šukės“, – rašė ji.
Palaikymo A. Thompson sulaukė ir iš kitų elitinių sportininkų. Jos treneris Laurence’as Shahlaei pagyrė klientę, teigdamas, kad ji „absoliučiai dominavo“ keliose rungtyse. 2023 m. Pasaulio stipriausias vyras Mitchellas Hooperis ją pavadino „tikra čempione“ ir pats paskelbė „YouTube“ vaizdo įrašą, kuriame kritikavo rezultatą.
M. Hooperis teigė, kad pamatęs J. Booker pirmą kartą pagalvojo: „Ši moteris atrodo kitaip“, ir pridūrė, kad ji buvo „7–10 cm aukštesnė ir maždaug 36 kg sunkesnė už artimiausią varžovę“. Nors jis pabrėžė palaikąs žmonių teisę gyventi kaip jie nori, anot jo, „ateina momentas, kai turi stoti į kovą už moterų sportą.“
Skandalas dabar krečia visą stipruolių sporto bendruomenę ir kelia klausimus dėl taisyklių, sportininkių klasifikavimo bei skaidrumo.
Organizatoriai patvirtino, kad titulas atkeliauja A. Thompsonei. Savo pareiškime jie teigė: „Atrodo, kad sportininkė, kuri yra biologinis vyras ir šiandien identifikuojasi kaip moteris, dalyvavo moterų kategorijoje. Oficialūs čempionato atstovai iki varžybų apie tai nežinojo ir pradėjo skubų tyrimą.
Jei būtume žinoję anksčiau, sportininkei nebūtų leista startuoti moterų kategorijoje. Esame aiškūs – sportininkai gali varžytis tik pagal biologinę lytį, nurodytą gimimo dokumentuose. Mūsų renginiai yra atviri visiems, tačiau privalome užtikrinti sąžiningumą ir priskirti sportininkus vyrų ar moterų kategorijai pagal gimimo metu įrašytą biologinę lytį.“
