Benamį apkirpęs kirpėjas neteko žado: negalėjo patikėti, ką išvydo

Joshua tapo tikra interneto sensacija ir pavergė žmonių širdis. Su savo kirpykla ant ratų „Empowering Cuts“, apsiginklavęs žirklėmis, jis pasiūlė nemokamus kirpimus gatvėje gyvenantiems žmonėms.
Minint Pasaulinę benamių dieną, jo „TikTok“ paskyra sulaukė milžiniško dėmesio, kai kirpėjas pasidalijo vieno benamio vyro pokyčiais.
Vaizdo įraše geraširdis kirpėjas rodo vyrą, apaugusį plaukais. Jis neslėpė, kad atvejis – sunkus, plaukai itin susivėlę.
„Tai labai blogai. Labiau panašu į peruką", – teigė jis.
Joshua sutvarkė jo plaukus, barzdą, ūsus ir parodė gatvėje gyvenančio vyro pokyčius.
Dalindamasis šiuo filmuku, kirpėjas rašė: „Elgtis su benamiu žmogumi su užuojauta ir pagarba gali labai pakeisti jo gyvenimą. Tai gali suteikti jiems orumo ir savivertės jausmą, kuris gali tapti galingu motyvacijos šaltiniu pokyčiams.“
@empoweringcuts Treating someone who is currently homeless with compassion and respect can make a real difference in their lives. It can provide them with a sense of dignity and self-worth, which can be a powerful motivator for change 💜 @pondlehockygiordano #fyp #homelesslivesmatter #changinglives #hope #awareness ♬ Sad Emotional Piano - DS Productions
Internautai neslėpė nuostabos
„TikTok“ naudotojai buvo sužavėti vaizdu prieš ir po, komentaruose pasipylė komplimentai ir palaikymo žodžiai.
„Ši transformacija yra neįtikėtina. Tebūnie Dievas jiems maloningas“, – rašė vienas internautas.
„Jis gražus. Tu suteikei jam tai, ko reikėjo, kad vėl šiek tiek pajustų save, ačiū už tai“, – pridūrė kitas.
