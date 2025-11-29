 
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Benamį apkirpęs kirpėjas neteko žado: negalėjo patikėti, ką išvydo

2025-11-29 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 19:20

Joshua Santiago internautai vadina kirpėju su auksine širdimi. Šis vyras, keliaudamas po JAV su savo mobiliąja kirpykla, daugybei benamių padarė didžiulę šventę – ėmėsi nemokamai juos kirpti. 

Kirpykla (nuotr. 123rf.com)

Joshua Santiago internautai vadina kirpėju su auksine širdimi. Šis vyras, keliaudamas po JAV su savo mobiliąja kirpykla, daugybei benamių padarė didžiulę šventę – ėmėsi nemokamai juos kirpti. 

0

Joshua tapo tikra interneto sensacija ir pavergė žmonių širdis. Su savo kirpykla ant ratų „Empowering Cuts“, apsiginklavęs žirklėmis, jis pasiūlė nemokamus kirpimus gatvėje gyvenantiems žmonėms. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Minint Pasaulinę benamių dieną, jo „TikTok“ paskyra sulaukė milžiniško dėmesio, kai kirpėjas pasidalijo vieno benamio vyro pokyčiais. 

Vaizdo įraše geraširdis kirpėjas rodo vyrą, apaugusį plaukais. Jis neslėpė, kad atvejis – sunkus, plaukai itin susivėlę. 

„Tai labai blogai. Labiau panašu į peruką", – teigė jis. 

Joshua sutvarkė jo plaukus, barzdą, ūsus ir parodė gatvėje gyvenančio vyro pokyčius. 

Dalindamasis šiuo filmuku, kirpėjas rašė: „Elgtis su benamiu žmogumi su užuojauta ir pagarba gali labai pakeisti jo gyvenimą. Tai gali suteikti jiems orumo ir savivertės jausmą, kuris gali tapti galingu motyvacijos šaltiniu pokyčiams.“

@empoweringcuts Treating someone who is currently homeless with compassion and respect can make a real difference in their lives. It can provide them with a sense of dignity and self-worth, which can be a powerful motivator for change 💜 @pondlehockygiordano #fyp #homelesslivesmatter #changinglives #hope #awareness ♬ Sad Emotional Piano - DS Productions

Internautai neslėpė nuostabos

„TikTok“ naudotojai buvo sužavėti vaizdu prieš ir po, komentaruose pasipylė komplimentai ir palaikymo žodžiai.

„Ši transformacija yra neįtikėtina. Tebūnie Dievas jiems maloningas“, – rašė vienas internautas. 

„Jis gražus. Tu suteikei jam tai, ko reikėjo, kad vėl šiek tiek pajustų save, ačiū už tai“, – pridūrė kitas. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

