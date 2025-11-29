Pamatęs, kas slėpėsi jo name ištisus metus, vyras neteko žado: svėrė 350 kg

Glen Eleno gyventojas pastebėjo, kad jo namuose šliaužioja lervos ir kirmėlės, todėl įtarė, jog sienose galėjo nugaišti koks nors gyvūnas. Nusprendęs išsikviesti profesionalus, jis nė nenutuokė, kokį siurprizą ras Nikas.
Negalėjo patikėti tuo, ką pamatė
Atvykęs į vietą, specialistas išpjovė nedidelę skylę antrojo aukšto miegamojo sienoje – ir staiga pro ją pasipylė dešimtys tūkstančių gilių! Galiausiai susidarė apie 6 metrų aukščio krūva, sverianti maždaug 320 kg.
„Tai buvo neįtikėtina! Šis paukštis – tikras kaupikas! Iš viso pripildėme aštuonias šiukšlių maišus gilių, sveriančių apie 320 kg. Nieko panašaus dar nebuvau matęs!“ – socialiniuose tinkluose rašė Nikas.
Tačiau be didžiulės netvarkos, genys paliko ir rimtų nuostolių – visame name buvo išgręžiota daugybė skylių. Apžiūrėjęs pastatą, Nikas aptiko kiaurymes kamine bei apdailos elementuose ir padarė išvadą, kad genys šiuose namuose gilias kaupė mažiausiai 2–5 metus.
„Maisto atsargų jis buvo pridėjęs visur. Sienos, apvadai, fasadas – visur pilna skylių. Šis paukštis buvo nepaprastai atkaklus. Kai dirbome vietoje, net pamatėme jį atskrendantį ir dedantį dar daugiau gilių į naujai padarytas skyles!“ – stebėjosi Nikas.
Galiausiai specialistams pavyko sutvarkyti paukščio padarytą žalą bei užsandarinti jo slėptuves, paliekant šeimininką be gilių, bet ir be skylėtų sienų.
Po šio įvykio Nikas pasidalijo nuotraukomis internete, o internautai neslėpė emocijų:
„Tas genys bus sugniuždytas. Dirbo taip sunkiai, o dabar viską prarado – lyg milijonierius, per vieną dieną netekęs viso turto!“
„Tikra beprotnamis – tiesiogine prasme!“
„Pasakykite, kad tie 320 kg gilių buvo grąžintas vargšui paukščiui...“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.