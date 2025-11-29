 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Pamatęs, kas slėpėsi jo name ištisus metus, vyras neteko žado: svėrė 350 kg

2025-11-29 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 14:25

Nikui Castro, kenkėjų kontrolės įmonės „Nick's Extreme Pest Control“ savininkui, teko neįtikėtinas radinys – jis aptiko net 320 kg gilių slėptuvę viename Kalifornijos name. Viskas prasidėjo tuomet, kai jis sulaukė sunerimusio namo šeimininko skambučio.

Vyras (asociatyvi 123rf nuotr.)

Nikui Castro, kenkėjų kontrolės įmonės „Nick's Extreme Pest Control“ savininkui, teko neįtikėtinas radinys – jis aptiko net 320 kg gilių slėptuvę viename Kalifornijos name. Viskas prasidėjo tuomet, kai jis sulaukė sunerimusio namo šeimininko skambučio.

REKLAMA
0

Glen Eleno gyventojas pastebėjo, kad jo namuose šliaužioja lervos ir kirmėlės, todėl įtarė, jog sienose galėjo nugaišti koks nors gyvūnas. Nusprendęs išsikviesti profesionalus, jis nė nenutuokė, kokį siurprizą ras Nikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Negalėjo patikėti tuo, ką pamatė

Atvykęs į vietą, specialistas išpjovė nedidelę skylę antrojo aukšto miegamojo sienoje – ir staiga pro ją pasipylė dešimtys tūkstančių gilių! Galiausiai susidarė apie 6 metrų aukščio krūva, sverianti maždaug 320 kg. 

REKLAMA
REKLAMA

„Tai buvo neįtikėtina! Šis paukštis – tikras kaupikas! Iš viso pripildėme aštuonias šiukšlių maišus gilių, sveriančių apie 320 kg. Nieko panašaus dar nebuvau matęs!“ – socialiniuose tinkluose rašė Nikas.

REKLAMA

Tačiau be didžiulės netvarkos, genys paliko ir rimtų nuostolių – visame name buvo išgręžiota daugybė skylių. Apžiūrėjęs pastatą, Nikas aptiko kiaurymes kamine bei apdailos elementuose ir padarė išvadą, kad genys šiuose namuose gilias kaupė mažiausiai 2–5 metus.

„Maisto atsargų jis buvo pridėjęs visur. Sienos, apvadai, fasadas – visur pilna skylių. Šis paukštis buvo nepaprastai atkaklus. Kai dirbome vietoje, net pamatėme jį atskrendantį ir dedantį dar daugiau gilių į naujai padarytas skyles!“ – stebėjosi Nikas.

REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai specialistams pavyko sutvarkyti paukščio padarytą žalą bei užsandarinti jo slėptuves, paliekant šeimininką be gilių, bet ir be skylėtų sienų.

Po šio įvykio Nikas pasidalijo nuotraukomis internete, o internautai neslėpė emocijų:

„Tas genys bus sugniuždytas. Dirbo taip sunkiai, o dabar viską prarado – lyg milijonierius, per vieną dieną netekęs viso turto!“

 „Tikra beprotnamis – tiesiogine prasme!“

 „Pasakykite, kad tie 320 kg gilių buvo grąžintas vargšui paukščiui...“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų