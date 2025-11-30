 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Skaudi netektis: mirė aktyvus sąjūdietis, visuomenininkas

2025-11-30 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-30 15:05

Mirė tremtinys ir sąjūdietis Algirdas Gricius, pranešė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Žvakutė BNS Foto

Socialiniame tinkle įstaigos atstovai pareiškė užuojautą artimiesiems dėl A. Griciaus mirties. 

„Mirus Lietuvos patriotui, tremtiniui Algirdui GRICIUI (1956–2025) sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai, artimiesiems ir draugams.

Tegul Algirdo patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Algirdo mama, būdama vos 16 metų, kaip Lietuvos partizanų ryšininkė slapyvardžiu „Birutė “ buvo ištremta į Igarką. Būdama tremtyje sukūrė šeimą, kurioje gimė Algirdas ir jo brolis. Į Lietuvą šeima grįžo tik 1961 m.

Algirdas buvo aktyvus sąjūdietis – visuomenininkas ir TS-LKD narys. Pasižymėjo savo padorumu, sąžiningumu, patriotizmu ir kitomis geromis savybėmis“, – rašoma socialiniame tinkle.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

