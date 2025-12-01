 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Aktorius žuvo nukritęs nuo savo namo stogo: viskas įvyko žaibiškai

2025-12-01 09:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 09:55

Žvakė (nuotr. Unsplash.com)

Netflix“ žvaigždė ir teatro aktorius Tony Germano žuvo nukritęs nuo savo namo stogo, tikrindamas remonto darbus.

1

Tony, 55 metų, vos prieš mažiau nei mėnesį sugrįžo gyventi į savo tėvų buvusį namą San Paule, kai įvyko ši nelaimė, skelbė dailystar.co.uk.

Netektis

Pranešama, kad aktorius trečiadienio (lapkričio 26 d.) rytą užlipo ant stogo, kad patikrintų remonto darbus, tačiau paslydo, prarado pusiausvyrą ir nukrito. Greitosios pagalbos ekipažai netrukus patvirtino jo mirtį.

Tony, kuris gyveno vienas ir neturėjo vaikų, buvo labai laimingas dėl naujo gyvenimo pradžios neseniai renovuotame name.

Vos kelios valandos prieš tragišką nelaimę jis vakarą praleido su seserimi ir, pasak liudininkų, buvo geros nuotaikos, nepaisant įtempto remonto grafiko.

Praneša „NeedToKnow“, kad žvaigždė trisdešimt metų kūrė įspūdingą karjerą scenoje, kine. Jis sužavėjo publiką didžiuliuose teatro hituose, įskaitant „Operos fantomą“, „Miss Saigon“, „Jekyll & Hyde“ ir „Fiddler on the Roof“.

Tony savo balsu prisidėjo prie „Nickelodeon“ animacinio serialo „Nicky, Ricky, Dicky & Dawn“, „Netflix“ projekto „Go, Dog, Go!“.

Ekrane jis pasirodė Brazilijos filmuose „Phantom Summer“ ir „Necropolis Symphony“, įtvirtindamas savo reputaciją kaip universalus aktorius, mylimas įvairiose industrijose.

Lapkričio 27 d. draugai ir gerbėjai susirinko ištarti paskutinį sudiev. 

Sugniuždytas draugas Bruno teigė: „Negaliu patikėti, kad tavęs nebėra. Ilsėkis ramybėje, mano drauge.“

Aktorė Maria Lopes pridūrė: „Tony buvo viena geriausių sielų, su kuriomis man teko dirbti. Visada dosnus ir toks pilnas gyvenimo. Neįmanoma įsivaizduoti scenos ir studijų be jo.“

Buvęs režisierius Felipe Santos sakė: „Jis apšviesdavo kiekvieną kambarį, į kurį įžengdavo, ir įkvėpdavo visus aplink jį. Tony menas ir draugystė niekada nebus pamiršti.“ Gerbėjai ir kolegos aktoriai socialiniuose tinkluose dalijasi prisiminimais apie jo šilumą, humorą ir neįtikėtiną talentą, daugelis jį vadina „nepakartojamu“ ir „tikra scenos ir kino legenda“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

