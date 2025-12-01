Mirė žinomas Lietuvos sporto ir politikos veikėjas

Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ sekmadienio pavakarę pranešė paskyra „Klaipėdos sportas“.
Mirė žinomas Klaipėdos politikos ir sporto veikėjas Algirdas Kuniutis
A. Kuniučio gyvybė užgeso likus daugiau nei pusei metų iki 70-ojo jubiliejaus.
A. Kuniutis buvo „Žalgirio“ sporto mokyklos direktorius, vėliau ėjo Klaipėdos sporto centro direktoriaus pavaduotojo pareigas. Velionis dvejus metus buvo ir Klaipėdos miesto tarybos narys.
„Netekome A. Kuniučio
Likus iki 70-mečio kiek daugiau nei pusmečiui, šeštadienį Anapilin iškeliavo žinomas Klaipėdos politikos ir sporto veikėjas Algirdas Kuniutis.
Gimęs 1956 m. liepos 4 d. Linkuvoje (Pakruojo r.), A. Kuniutis didžiąją gyvenimo dalį, nuo 1984 metų, pragyveno Klaipėdoje.
1984–1991 m. buvo „Žalgirio“ sporto mokyklos direktoriumi, nuo 1999 m. – Klaipėdos sporto centro direktoriaus pavaduotoju.
1995–1997 m. buvo Klaipėdos miesto tarybos nariu.
A. Kuniutį, aktyvų sporto mėgėją, buvo galima sutikti įvairiose miesto varžybose.
Atsisveikinti su Algirdu, o artimiesiems pareikšti užuojautos žodžius, galėsite gruodžio 2 d. (antradienį) nuo 13 iki 19 val. Joniškės kapinių šarvojimo salėje.
Karstą išneš gruodžio 3 d. 14 val.“ – dalijosi „Klaipėdos sportas“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.