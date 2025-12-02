 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvos sporto bendruomenę sukrėtė skaudi netektis

2025-12-02 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 07:45

Prieš kelias dienas Lietuvos rankinio bendruomenę sukrėtė skaudi netektis – viena rankinio veteranas, ilgametis Alytaus „Varsos“ komandos vartininkas Algis Verseckas.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

0

Bendruomenė pasidalijo žinia apie netektį.

Mirė ilgametis vartininkas

Socialiniame tinkle „Facebook“ šia žinia pasidalijo Lietuvos rankinio veteranų bendruomenė. Jie taip pat pranešė, kada bus galima atsisveikinti su velioniu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Skaudi netektis visai rankinio veteranų bendruomenei!

Į amžiną poilsį iškeliavo Algis Verseckas – ilgametis Alytaus „Varsos“ komandos vartininkas, aktyvus rankinio veteranų judėjimo dalyvis, žmogus, didžiąją savo gyvenimo dalį atidavęs rankiniui.

Velionis bus laidojamas pirmadienį, gruodžio 1 d. Urna išnešama 12:30 val., Šv. Liudviko bažnyčioje 13 val. (Panemuninkėlių g. 6) bus aukojamos Šv. Mišios, po kurių Algis Verseckas bus palaidotas Klevų g. kapinėse.

Lietuvos rankinio veteranų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems“, – buvo rašoma įraše.

