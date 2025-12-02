Lietuvos sporto bendruomenę sukrėtė skaudi netektis

Bendruomenė pasidalijo žinia apie netektį.
Mirė ilgametis vartininkas
Socialiniame tinkle „Facebook“ šia žinia pasidalijo Lietuvos rankinio veteranų bendruomenė. Jie taip pat pranešė, kada bus galima atsisveikinti su velioniu.
„Skaudi netektis visai rankinio veteranų bendruomenei!
Į amžiną poilsį iškeliavo Algis Verseckas – ilgametis Alytaus „Varsos“ komandos vartininkas, aktyvus rankinio veteranų judėjimo dalyvis, žmogus, didžiąją savo gyvenimo dalį atidavęs rankiniui.
Velionis bus laidojamas pirmadienį, gruodžio 1 d. Urna išnešama 12:30 val., Šv. Liudviko bažnyčioje 13 val. (Panemuninkėlių g. 6) bus aukojamos Šv. Mišios, po kurių Algis Verseckas bus palaidotas Klevų g. kapinėse.
Lietuvos rankinio veteranų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems“, – buvo rašoma įraše.
