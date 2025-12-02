Siūloma lėktuvams leistis ne Vilniuje, o Kaune – skrydžių bendrovės pasiūlymo nepriima

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kad iki švenčių visai nedaug – Vilniaus oro uoste primena kalėdinė muzika. Tačiau, panašu, kad yra daugiau įtampos, nei kalėdinės nuotaikos.
Kai kurie keleiviai pripažįsta nerimaujantys, ar jų kelionių planai nebus sujaukti – sostinės oro uoste chaosas, kai skrydžių nukėlimai ar atšaukimai tęsiasi jau 2 mėnesius. Štai, ką pasakoja keliautojai:
„Pergyvenu, kai vykome pergyvenau, ar bus tie skrydžiai ar nebus. Loterija – ar išskrendi, ar ne, ar kas bus, ar ne.“
„Labai jaudinuosi, nes pirmą kartą skrendu į Niujorką, ir eglutės pažiūrėti, ir dirbti, ir, iš tikrųjų, labai jaudinamės su dukra, ar išskrisime, ir naktį prastai miegojau.“
„Visi juokavo, kad va – tuoj balionai atskris, neišskrisime. Bet ką padarysi, neišspręsime, atskris – tai atskris.“
„Aišku, kad pergyvename, bet kaip suprantame, dieną skrydžiai vyksta, tai biški ramesni. O grįžtame vakare, 11 val., tai žiūrėsime, kaip čia bus.“
Bendrovės atsisako perkelti skrydžius kitur
Vilniaus oro uosto teritorijoje artimiausiu metu žmonės galės išvysti dar mažiau kylančių ir besileidžiančių lėktuvų. Dėl nesibaigiančių neramumų oro erdvėje, kurie nuolat paralyžiuoja Vilniaus oro uosto veiklą, oro uosto vadovybė bando tartis su aviakompanijomis, kad jos iš anksto perplanuotų skrydžius ir nukreiptų juos į Kauno oro uostą.
„Siūlome aviakompanijoms įvertinti galimybę – perkelti kai kuriuos skrydžius iš anksto – ypatingai tuos, kurie vyksta vakare, perplanuoti į Kauno oro uostą“, – praneša oro uostų vadovas Simonas Bartkus.
Su oro linijų kompanijomis tartis bando ir politikai. Tačiau, panašu, kad bent kol kas oro linijų bendrovės ir kelionių agentūros šiuo pasiūlymu nesižavi.
„Kol kas nėra aviakompanijų, kurios būtų priėmusios sprendimą, kad prevenciškai, nesant hibridinės atakos, perkeltų sprendimus į Kauną“, – teigia S. Bartkus.
Oro uostų vadovas aiškina, kad skrydžių bendrovės sako žiūrinčios klientų patogumo.
„Kalbame, rodome situaciją, ko galima tikėtis, siūlome ir palengvinimus. Bet pagrindinis jų argumentas – kad keleiviai nori skristi į Vilnių“, – aiškina jis.
Per spalį ir lapkritį dėl oro erdvės pažeidimų, kurie sutrikdė Vilniaus oro uosto veiklą, nemalonumus patyrė bene 50 tūkst. keleivių, kurių skrydžiai buvo atšaukti, smarkiai vėlavo, ar buvo nukreipti į kitus oro uostus.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.