  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Benkunskas kritikuoja valdžios reakciją į kontrabandinius balionus: kenkia Vilniaus reputacijai

2025-12-02 14:09 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 14:09

Iš Baltarusijos į Lietuvą toliau plūstant sostinės oro uosto veiklą trikdantiems kontrabandiniams balionams, Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako – nacionalinė valdžiai yra pasimetusi ir nežino, kaip susitvarkyti su grėsmėmis, kurios Lietuvos sostinei daro didelę reputacinę žalą.

3

„Nacionalinė valdžia kol kas akivaizdžiai yra pasimetusi ir neturi aiškaus plano, ką daryti su šita krize. Bet visos krizės anksčiau ar vėliau pasibaigia, tikiu, kad šita ar kita valdžia – čia nieko negali žinoti šiais laikais – šitą problemą išspręs“, – žurnalistams antradienį sakė Vilniaus meras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, visos valstybės institucijos turi tinkamai atlikti savo darbą, o nacionalinė valdžia pirmiausia yra atsakinga už šalies saugumą, oro susisiekimą ir gynybą, poveikio priemones Baltarusijai.

„Tai, kas dabar vyksta su oro balionais, pirmiausia yra didelė reputacinė žala Vilniui, jau nekalbant, kad tai yra žmonių sukliudyti planai, sugriuvusios darbotvarkės ir visi kiti dalykai, kurie ir nuostoliais virsta“, – pridūrė V. Benkunskas.

„Mes stebime situaciją ir tiesiog pasigendame aktyvesnės reakcijos ir proaktyvumo, kaip spręsti šitą situaciją“, – tikino jis.

V. Benkunsko teigimu, Vilniaus oro uosto uždarymai dėl kontrabandinių balionų kenkia sostinės verslui ir turizmui.

„Kol kas matome, kad oro uosto vadovybė pasakė, kad (…) rizika skrydžių dydžiui šiai dienai yra minimali, bet jegu tai ilgiau tęsis ir valstybė nepasakys aiškaus plano, kaip mes ruošiamės spręsti šitą problemą, tai ta situacija tikrai gali keistis į neigiamą pusę“, – sakė meras.

ELTA primena, kad dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.

Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo.  

