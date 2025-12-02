 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Išgirdęs, kad VGT dėl balionų rinksis tik gruodžio viduryje – Tapinas kirto: „Ar dega kas, ar čia dangus griūva?“

2025-12-02 09:27 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Ar dega kas, ar čia dangus griūva?“ – ironiškai klausia visuomenininkas Andrius Tapinas, po to, kai prezidento patarėjas Marius Česnulevičius pareiškė, kad šalies vadovas kontrabandinių balionų krizę sprendžia ne tik posėdžiais, o artimiausias Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdis numatomas tik po poros savaičių.

„Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais informavo, kad Valstybės gynybos taryba tartis, kaip kovoti su balionų iš Baltarusijos grėsmę, rinksis gruodžio viduryje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teisingai. Ar dega kas, ar čia dangus griūva? Prezidentas turi šventinių renginių, apskritai, ar prieš šventes dar verta kažką daryti, gal geriau tegu susirenka jie po Naujų, kai jau atsigaus visi, ir tada pasitars.

O jeigu iki gruodžio vidurio gausim dar kokias 5–6 balionų atakas ir dar apie 30 000 žmonių bus pamėtyti po oro uostus, tai nėra ko čia lakstyt šikną pakėlus“, – ironizuoja A. Tapinas.

Česnulevičius: prezidentas sprendžia balionų krizę ne tik VGT posėdžiais

Daliai politikų pasigendant aktyvesnių prezidento Gitano Nausėdos veiksmų sprendžiant kontrabandinių balionų krizę, jo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais M. Česnulevičius pabrėžia, kad šalies vadovas šiuos klausimus sprendžia ne tik VGT posėdžius, tačiau ir dalyvaudamas kituose formatuose. 

„VGT renkama ne vien pašnekėti ir išreikšti susirūpinimą. VGT renkamas tam, kad būtų pasiūlyti tam tikri sprendimai, ar tai susitarimas dėl užsienio politikos, ar sprendimas kažkur investuoti ir panašiai“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė M. Česnulevičius.

„Planuojamas VGT posėdis šį mėnesį, po poros savaičių, ir klausimai oro balionų irgi bus sprendžiami. Į tai reikia ateiti su tam tikru pasiūlymu, nes aš suprantu tą lūkestį, kad dėmesį parodytų ir prezidentas, bet prezidentas dėmesį (kontrabandinių balionų krizei –  ELTA) rodo ne vien VGT posėdžiais. Yra susitikimai, tarp vadovų, kur yra kiti formatai. Tai nėra vienintelis formatas, kur susėda pagrindiniai asmenys ir priima tam tikrus sprendimus“, – dėstė jis.

ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

pirmiau visi galai į vandenį
pirmiau visi galai į vandenį
2025-12-02 09:40
o tam juk laiko reikia...kai kam pradėjo svilti užpakaliai?
Atsakyti
Vilnietis
Vilnietis
2025-12-02 09:40
Prezidentas labai užsiėmęs.Rūpi tik šventės ir būtinai dalyvaujant Dianai.O balionai gali ir palaukti.
Atsakyti
Tada nebuvo įdomu
Tada nebuvo įdomu
2025-12-02 10:02
Jo tapinai ir aš noriu paklausti, kodėl nedegė prie konservatorių, nors balionai skrido ir tada. Gal balionų gavimo vieta tamstai žinoma?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (34)
