Kasčiūnas baiminasi blogiausio scenarijaus: „Plano nėra, valstybė neturi suvokimo“

Vilniaus oro uostas dėl kontrabandinių balionų grėsmės praeitą naktį vėl buvo sustabdęs skrydžius. Lėktuvai nesileido ir nekilo nuo 11 valandos vakaro iki 7 valandos ryto. Per šias aštuonias valandas skrydžių ribojimai paveikė 22 skrydžius ir 3 tūkstančius keleivių.
3 skrydžiai atšaukti, 9 nukreipti į Kauno ir Rygos oro uostus, 10 skrydžių išvykimo ar atvykimo laikai pakeisti. Keleiviai patyrė nepatogumų:
„Vakar bandėme išskristi į Frankfurto kalėdinę mugę, nepavyko, atidėjo kelis kartus. 2 val. pasakė, kad iki po pietų nukelia.“
„Atvažiavom, prisiregistravom, palaukėm, pamiegojom, tada sužinojom, kad neskrisim, skrisim šiandien.
„Sudėtingas klausimas, situacijos nežinomos, neplanuoti kelionių geriausia išeitis į Lietuvą ar iš Lietuvos.“
„Blogai, bet yra kaip yra.“
Kasčiūnas: „Plano nėra, valstybė neturi suvokimo“
Oro uosto atstovai praneša, kad apriboti oro erdvę nusprendė dėl radaruose matomų navigacinių atžymų, būdingų balionams, kurios judėjo Vilniaus oro uosto kryptimi.
Pastarąją parą Lietuvos oro erdvėje, anot Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko, iš Baltarusios leidžiamus kontrabandinius balionus pareigūnai fiksavo apie 12 valandų.
Pamatė pirmuosius 7 valandą vakaro ir paleidimai tęsėsi iki beveik 7 valandos ryto. Tokios ilgos trukmės paleidimų serijos pareigūnai tvirtina dar nematę ir suskaičiavo mažiausiai 60 žymų.
Centro vadovas daro išvadą, kad kontrabandinius balionus leidę asmenys tyčia juos nutaikė į pavojingas aviacijai zonas, balionai esą kas pusvalandį skrido į labai pavojingą skrydžiams vietą.
Buvęs Krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas tvirtina, kad pastaroji naktis dar kartą parodo vyriausybės nesugebėjimą suvaldyti balionų keliamą grėsmę.
„Plano nėra, valstybė neturi suvokimo, ką daryti šioje situacijoje, yra pauzė, matyt, tikintis geranoriškumo, kurio nebus. Ko labiausiai bijau, kad gali būti visuomenei mintis pasakyta, kad tai nauja realybė, prisitaikykite. O tai reiškia pokytį Vilniaus oro uosto funkcionavime ir mūsų valstybės autoritete“, – kalbėjo jis.
Pareigūnai sulaikė 4 balionus
Policija praneša, kad naktį pasieniečiai aptiko 4 meteorologinius balionus: 2 Vilniaus ir po vieną Trakų ir Varėnos rajonuose su trimis tūkstančiais pakelių kontrabandinių cigarečių.
Pasienio rajonuose šiąnakt policija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Muitinės kriminalinė tarnyba ir Karo policija surengė reidus, kurių metu pareigūnai patikrino daugiau kaip 700 automobilių ir beveik 750 įtartinų asmenų, surašė 8 protokolus už įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Šią savaitę teisėsaugos pareigūnai ėmė sustiprintai patruliuoti pasienio rajonuose ir aktyvias prevencines priemones ketina tęsti.
