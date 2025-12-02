Česnulevičius: prezidentas sprendžia balionų krizę ne tik VGT posėdžiais

„VGT renkama ne vien pašnekėti ir išreikšti susirūpinimą. VGT renkamas tam, kad būtų pasiūlyti tam tikri sprendimai, ar tai susitarimas dėl užsienio politikos, ar sprendimas kažkur investuoti ir panašiai“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė M. Česnulevičius.
„Planuojamas VGT posėdis šį mėnesį, po poros savaičių, ir klausimai oro balionų irgi bus sprendžiami. Į tai reikia ateiti su tam tikru pasiūlymu, nes aš suprantu tą lūkestį, kad dėmesį parodytų ir prezidentas, bet prezidentas dėmesį (kontrabandinių balionų krizei – ELTA) rodo ne vien VGT posėdžiais. Yra susitikimai, tarp vadovų, kur yra kiti formatai. Tai nėra vienintelis formatas, kur susėda pagrindiniai asmenys ir priima tam tikrus sprendimus“, – dėstė jis.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
