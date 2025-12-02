 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Česnulevičius: prezidentas sprendžia balionų krizę ne tik VGT posėdžiais

2025-12-02 09:07 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 09:07

Daliai politikų pasigendant aktyvesnių prezidento Gitano Nausėdos veiksmų sprendžiant kontrabandinių balionų krizę, jo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius pabrėžia, kad šalies vadovas šiuos klausimus sprendžia ne tik šaukdamas Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžius, tačiau ir dalyvaudamas kituose formatuose. 

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas

2

„VGT renkama ne vien pašnekėti ir išreikšti susirūpinimą. VGT renkamas tam, kad būtų pasiūlyti tam tikri sprendimai, ar tai susitarimas dėl užsienio politikos, ar sprendimas kažkur investuoti ir panašiai“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė M. Česnulevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Planuojamas VGT posėdis šį mėnesį, po poros savaičių, ir klausimai oro balionų irgi bus sprendžiami. Į tai reikia ateiti su tam tikru pasiūlymu, nes aš suprantu tą lūkestį, kad dėmesį parodytų ir prezidentas, bet prezidentas dėmesį (kontrabandinių balionų krizei –  ELTA) rodo ne vien VGT posėdžiais. Yra susitikimai, tarp vadovų, kur yra kiti formatai. Tai nėra vienintelis formatas, kur susėda pagrindiniai asmenys ir priima tam tikrus sprendimus“, – dėstė jis.

ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

