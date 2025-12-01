 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros ministerija dėl LRT įstatymo pataisų: su ministre šiuo klausimu nėra galimybės susisiekti

2025-12-01 16:02 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 16:02

Seime kelią skinantis įstatymo pataisoms, kurios palengvintų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) vadovo atleidimo tvarką, Kultūros ministerija bei jai vadovaujanti Vaida Aleknavičienė situacijos dėl siūlomų pataisų nekomentuoja. Kaip Eltai nurodė ministerija, V. Aleknavičienė šiuo metu yra išvykusi, todėl atsakyti į klausimus negali. 

LRT (E. Blaževič nuotr.)

1

„Apgailestaujame šiandien ministrė yra Šiauliuose ir nėra galimybės susisiekti šiuo klausimu“, – pirmadienį Eltai paklausus, kaip vertinamos parlamentarų siūlomos LRT pataisos, nurodė Kultūros ministerija.             

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oficialioje ministrės darbotvarkėje nurodoma, kad ji visą dieną lankosi Šiauliuose. Susisiekti su V. Aleknavičiene nepavyko ir asmeniniu jos telefonu.

Be to, dėl siūlomų LRT įstatymo pataisų Elta į ministeriją kreipėsi ir penktadienį, tačiau atsakymo nesulaukė. 

Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų inicijuojamos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje. 

Žiniasklaidos bendruomenė pirmadienį pranešė pradedanti savaitę truksiančias protesto akcijas, kurias vainikuos kitą savaitę prie Seimo vyksiantis mitingas. 

Bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas. Taip pat prašoma ateityje derinti bet kokius su žiniasklaida susijusius projektus su žurnalistų bendruomenės atstovais. 

Be to, žiniasklaidos atstovai teigė, kad šiuo klausimu pasigenda prezidento Gitano Nausėdos, kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės pozicijos. 

ELTA primena, kad pastaruoju metu Seime dalis parlamentarų kėlė ne vieną klausimą dėl LRT, inicijavo įstatymo pataisas. 

„Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.

Siūlymas praėjusį ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.

Be to, ketvirtadienį Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų.

Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.

Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).

