Dėl sprendimo įšaldyti LRT finansavimą Seimo opozicija kreipsis į Nausėdą

„Šiuo metu yra renkami opozicijos parašai, kad būtų vetuotas LRT finansavimą įšaldantis projektas, praėjusią savaitę priimtas Seime. Tikimės, kad šiandien ir išsiųsime kreipimąsi prezidentui“, – pirmadienį Eltai sakė M. Lingė.
„Kadangi šią savaitę nėra plenarinių posėdžių, tai ir parašus renkame (…) nuotoliu. Tai kas prieina, tas, matyt, ir turės galimybę pasirašyti. Kadangi prezidentui, matyt, jau yra įsijungęs laikas priimti sprendimą, tai norime, kad (jis – ELTA) įsiklausytų ir įvertintų projektą iš tos praktinės pusės, apie kurią pats kalba, kad reikia ginti žodžio laisvę. Manome, kad prezidento veto prisidėtų prie jo žodžių išpildymo“, – pridūrė politikas.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Seime keliami įvairūs su LRT veikla bei finansavimu susiję klausimai.
Vienas jų – siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Siūlymas praėjusį ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.
Be to, praėjusią savaitę Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų.
Valdančiųjų inicijuojamos įstatymo pataisos sulaukė viešos kritikos. Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.
Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).
