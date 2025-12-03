 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva priims pusę migrantų, už pusę – mokės

2025-12-03 13:49 / šaltinis: BNS
2025-12-03 13:49

Vyriausybė trečiadienį nusprendė, kad Lietuva pagal Europos Sąjungos (ES) solidarumo mechanizmą kitąmet priims pusę migrantų ir už pusę – susimokėti.

Per incidentą su migrantais Baltarusijos pasienyje sužeistas Lenkijos karys (žiniasklaida)

Vyriausybė trečiadienį nusprendė, kad Lietuva pagal Europos Sąjungos (ES) solidarumo mechanizmą kitąmet priims pusę migrantų ir už pusę – susimokėti.

REKLAMA
3

„Mes siūlome taikyti tokį proporcingą modelį, kuris leistų užtikrinti ir kaip valstybės narės solidarumą ES, parodant dėmesį, prisimenant ir kitų šalių pagalbą, kai turėjome ypač didelius srautus instrumentalizuotos migracijos“, – Ministrų kabineto posėdžio metu sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuva įsipareigojimą turės pradėti vykdyti nuo 2026 metų birželio.

Kita vertus, premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva norėtų priimti mažiau nei pusę migrantų.

REKLAMA
REKLAMA

„Greičiausiai mūsų derybinė pozicija būtų priimti tam tikrą žmonių kiekį netgi nuo birželio mėnesio. Tai reiškia, kad mes prašytume dar labiau sumažinti – iki ne daugiau kaip 40 žmonių – nes skaičių turime pagrįsti tuo, kad mūsų institucijos privalo patikrinti tuos žmones, saugiai juos integruoti“, – kalbėjo premjerė Inga Ruginienė.

REKLAMA

Pagal pernai gegužę ES Tarybos patvirtintą Migracijos ir prieglobsčio paktą Lietuva buvo įpareigota kasmet priimti apie 158 į ES patekusius migrantus arba sumokėti 3,28 mln. eurų.

Pasak Vidaus reikalų ministerijos (VRM), galutinis valstybių narių finansinių įnašų dydis bus nustatytas vėliau Europos Vadovų Tarybai priėmus sprendimą.

V. Kondratovičius teigia, kad finansinio įnašo dydis gali būti mažesnis, nei skaičiuota anksčiau.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerijos teigimu, už kiekvieną perkeltą asmenį Lietuva gaus 10 tūkst. eurų iš ES prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo.

Nustatytą finansinį įnašą Lietuva turėtų mokėti 2027 metais, tad šios lėšos turės būti numatytos dar kitų metų biudžete.

Solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą Bendrijos narėms pasidalyti migrantų našta su valstybėmis, tampančiomis pirmąja atvykėlių į ES stotele.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuva anksčiau yra skeptiškai vertinusi galimybes priimti migrantus, nes šalis ir taip suteikė prieglobstį nuo karo bėgantiems ukrainiečiams, o per sieną su Baltarusija reguliariai bando patekti neteisėti migrantai.

VRM duomenimis, nuo 2021-ųjų Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau nei 24 tūkst. mėginimų neteisėtai kirsti valstybės sieną.

REKLAMA

Migracijos departamentas spalį nurodė, kad šalyje iš viso registruota per 211 tūkst. užsieniečių, turinčių galiojančius leidimus gyventi.

Europos Komisija pirmojoje Europos metinėje prieglobsčio ir migracijos ataskaitoje skelbė, kad Graikija, Kipras, Ispanija ir Italija patiria migracijos spaudimą, o dar 12 šalių, tarp jų – Lenkija ir Lietuva – rimtą migracijos spaudimą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų