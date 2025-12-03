 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Von der Leyen: Europa žengia į naują erą be rusiško iškastinio kuro

2025-12-03 11:06 / šaltinis: BNS
2025-12-03 11:06

Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen trečiadienį pareiškė, kad Bendrija žengia į naują erą be rusiško iškastinio kuro.

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen trečiadienį pareiškė, kad Bendrija žengia į naują erą be rusiško iškastinio kuro.

„Tai naujos eros, Europos visiškos energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos eros, pradžia“, – žurnalistams pareiškė EK vadovė. 

Anksčiau trečiadienį paskelbta, kad Europos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjai ir šalys narės preliminariai sutarė iki 2027 metų rudens uždrausti visą rusiškų dujų importą į bloką.

Susitarimas žymi kompromisą tarp šalių narių ir Europos Parlamento (EP), norėjusio, kad draudimas įsigaliotų greičiau.

Ilgalaikių sutarčių draudimas įsigalios vėliausiai 2027 metų lapkričio 1 dieną.

2027-ųjų lapkričio 1-osios terminas taikomas dujotiekiais tiekiamoms dujoms. 2027-ųjų sausio 1-ąją įsigalios ilgalaikių sutarčių dėl suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) draudimas.

Draudimas trumpalaikėms sutartims dėl SGD įsigalios 2026 metų balandžio 25 dieną, o trumpalaikėms sutartims dėl dujotiekiais tiekiamų dujų – 2026 metų birželio 17-ąją.

Šį grafiką dabar turi galutinai patvirtinti EP ir šalys narės.

