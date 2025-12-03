Von der Leyen: Europa žengia į naują erą be rusiško iškastinio kuro

„Tai naujos eros, Europos visiškos energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos eros, pradžia“, – žurnalistams pareiškė EK vadovė.
Anksčiau trečiadienį paskelbta, kad Europos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjai ir šalys narės preliminariai sutarė iki 2027 metų rudens uždrausti visą rusiškų dujų importą į bloką.
Susitarimas žymi kompromisą tarp šalių narių ir Europos Parlamento (EP), norėjusio, kad draudimas įsigaliotų greičiau.
Ilgalaikių sutarčių draudimas įsigalios vėliausiai 2027 metų lapkričio 1 dieną.
2027-ųjų lapkričio 1-osios terminas taikomas dujotiekiais tiekiamoms dujoms. 2027-ųjų sausio 1-ąją įsigalios ilgalaikių sutarčių dėl suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) draudimas.
Draudimas trumpalaikėms sutartims dėl SGD įsigalios 2026 metų balandžio 25 dieną, o trumpalaikėms sutartims dėl dujotiekiais tiekiamų dujų – 2026 metų birželio 17-ąją.
Šį grafiką dabar turi galutinai patvirtinti EP ir šalys narės.
