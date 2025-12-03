Guardiola po laimėto 9 įvarčių trilerio juokavo apie plaukus

„Ar jums patiko, buvo smagu? O man? Dieve mano, aš netekau plaukų. Tai „Premier“ lyga, todėl nieko negali kontroliuoti. Žinau, kad paklausite, kas nutiko, tačiau aš neturiu atsakymo. Tai yra emocijos, futbolas. Apgailestauju, tačiau šį kartą nuveikėme neįtikėtinų dalykų, nes žinau, kokia sudėtinga ši komanda yra.
Mes pelnėme įvarčius ir parodėme savo žaidimo kokybę. Erlingas turėjo galimybę įmušti ir rezultatas būtų buvęs 6:3, o iš karto vėliau tapo 5:4. Kai taip nutinka, tai yra tik išlikimo klausimas. Galiausiai, mes laimėjome“, – kalbėjo strategas.
„Man City“ šiuo metu nuo lyderio „Arsenal“ atsilieka vos 2 taškais, tačiau „kanonieriai“ trečiadienį žais rungtynes su „Brentford“.
„Arsenal“ yra toks stiprus ir solidus. Žinau, ką turime daryti. Bus sunku, bet tuo pačiu metu „Premier“ lyga yra tokia ilga. Ir pažadu jums, kad turiu pakankamai patirties, jog galėtume ilgai kovoti dėl triumfo „Premier“ lygoje“, – teigė P. Guardiola.
