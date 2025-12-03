 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Clippers“ nutraukė sutartį su Paulu

2025-12-03 11:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 11:40

Los Andželo „Clippers“ klubas paskelbė, kad nutraukia sutartį su Chrisu Paulu.

Ch.Paulas yra atleistas (Scanpix nuotr.)

Los Andželo „Clippers“ klubas paskelbė, kad nutraukia sutartį su Chrisu Paulu.

REKLAMA
0

„Ką tik sužinojau, kad tiesiog esu atleistas – mane siunčia į namus“, – pats paskelbė veteranas.

40 metų 183 cm ūgio gynėjas kiek anksčiau pranešė, kad baigs savo karjerą po šio Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono.

„Clippers“ šiuo metu su 5 pergalėmis ir 16 pralaimėjimų Vakaruose yra 14-oje vietoje.

Ch.Paulas šiame sezone per 14 minučių įmesdavo 2,9 taško, atkovodavo 1,8 kamuolio ir atlikdavo 3,3 rezultatyvaus perdavimo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų