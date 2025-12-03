„Clippers“ nutraukė sutartį su Paulu

„Ką tik sužinojau, kad tiesiog esu atleistas – mane siunčia į namus“, – pats paskelbė veteranas.
40 metų 183 cm ūgio gynėjas kiek anksčiau pranešė, kad baigs savo karjerą po šio Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono.
„Clippers“ šiuo metu su 5 pergalėmis ir 16 pralaimėjimų Vakaruose yra 14-oje vietoje.
Ch.Paulas šiame sezone per 14 minučių įmesdavo 2,9 taško, atkovodavo 1,8 kamuolio ir atlikdavo 3,3 rezultatyvaus perdavimo.
