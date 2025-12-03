Lietuvos link plaukia orai iš pietų: sinoptikas įspėja, kas laukia jau netrukus

Anot jo, Lietuvos link jau plaukia drungni orai iš pietų, nuo Juodosios jūros pusės. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 1–3 laipsniai šilumos, šalies pietuose iki 4. Rytoj didžiojoje šalies dalyje vyraus 2–4 laipsniai šilumos, šalies pietuose bus apie 5 laipsnius.
„Kitaip tariant, ir vėl pilka, drungna ir drėgna“, – sako sinoptikas.
Ir naktį, ir dieną daug kur negausiai lis arba lynos, kris dulksna, vietomis boluos rūkas. Vėjas pietinių krypčių, silpnas. Naktį atvės iki 1–3, pietuose 4 laipsnių, dieną bus 2–4, pietuose iki 5 laipsnių šilumos.
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Kas laukia savaitės pabaigoje?
Penktadienis irgi apniukęs, kritulių tikimybė menka, naktį ir rytą vietomis rūkas. Žemiausia temperatūra naktį 2–4, aukščiausia dieną nuo 3 laipsnių šilumos Žemaitijos šiaurėje iki 8 laipsnių apie Druskininkus.
Šeštadienį daug kur negausūs krituliai, bet vyraus menkas lietus arba dulksna. Naktį atvės iki 4–6 laipsnių, dieną bus vienu laipsniu šilčiau.
Labai panašūs, tiktai nežymiai vėsesni orai bus ir sekmadienį.
„Ką gi, kol kas bus šilta – ši aplinkybė labai palengvina gyvenimą“, – nurodo N. Šulija.
