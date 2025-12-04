Flaggo vedami „Mavericks“ nugalėjo „Heat“ – Jakučionis nežaidė

Jaunuolis vedė Dalaso „Mavericks“ (8/15) į namų pergalę prieš Majamio „Heat“ (14/8) – 118:108 (28:33, 36:21, 29:26, 25:28).
Rungtynių eigą šeimininkai perlaužė antrajame kėlinyje spurtavę 20:5 (58:49). Visą likusį mačą „Mavericks“ pranašumas sukosi apie dviženklę ribą ir tapo pergalingu.
C.Flaggas per 31 minutę surinko 22 taškus (9/13 dvitaškių, 4/5 baudų metimų), 6 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką bei 3 pražangas.
Banguotai sezoną pradėjęs 18-metis trečią mačą paeiliui renka bent 22 taškus. Dalaso klubas visus šiuos susitikimus laimėjo ir pirmą kartą sezone fiksuoja trijų pergalių seriją.
„Mavericks“ sumetė lygiai pusę savo tritaškių (16/32), o kovą dėl kamuolių laimėjo 50:41.
Kasparas Jakučionis nepakilo nuo „Heat“ suolo, čiurnos trauma neleido komandai padėti 25 taškus vidutiniškai renkančiam Normanui Powellui.
Asmeniškai geriausią sezono mačą sužaidė nuo suolo pakilęs Kel’elas Ware’as – 25 minutės, 22 taškai (4/6 dvitaškių, 4/5 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 10 atkovotų, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas ir 3 pražangos.
Ketvirti Rytų konferencijoje esantys „Heat“ artimiausią mačą žais Orlande, dvyliktąją vietą Vakaruose užimantys „Mavericks“ keliauja į Oklahomą.
„Heat“: Kel’elas Ware’as 22 (4/5 tritaškų, 10 atk. kam., 3 klaidos), Bamas Adebayo 21 (1/6 tritaškių, 7 atk. kam.), Tyleris Herro 20 (2/7 tritaškių), Andrew Wigginsas 11 (4/18 metimų, 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Jaime Jaquezas 10 (3/10 dvitaškių, 4 per. kam.), Simone Fontecchio ir Dru Smithas po 8.
„Mavericks“: Cooperis Flaggas 22 (9/13 dvitaškių, 6 atk. kam.), Naji Marshallas 18 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), Klay’us Thompsonas (5/12 tritaškių) ir Anthony Davisas (17 atk. kam., 3 blokai) po 17, Ryanas Nembhardas 15 (3/3 tritaškių, 5 atk. kam., 13 rez. perd.), D’Angelo Russellas ir Maxas Christie po 10.
