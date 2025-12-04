 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Flaggo vedami „Mavericks“ nugalėjo „Heat“ – Jakučionis nežaidė

2025-12-04 10:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 10:34

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) įsibėgėjo pirmuoju šaukimu pakviestas Cooperis Flaggas.

C.Flaggas įsibėgėja (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) įsibėgėjo pirmuoju šaukimu pakviestas Cooperis Flaggas.

REKLAMA
0

Jaunuolis vedė Dalaso „Mavericks“ (8/15) į namų pergalę prieš Majamio „Heat“ (14/8) – 118:108 (28:33, 36:21, 29:26, 25:28).

Rungtynių eigą šeimininkai perlaužė antrajame kėlinyje spurtavę 20:5 (58:49). Visą likusį mačą „Mavericks“ pranašumas sukosi apie dviženklę ribą ir tapo pergalingu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

C.Flaggas per 31 minutę surinko 22 taškus (9/13 dvitaškių, 4/5 baudų metimų), 6 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką bei 3 pražangas.

REKLAMA
REKLAMA

Banguotai sezoną pradėjęs 18-metis trečią mačą paeiliui renka bent 22 taškus. Dalaso klubas visus šiuos susitikimus laimėjo ir pirmą kartą sezone fiksuoja trijų pergalių seriją.

REKLAMA

„Mavericks“ sumetė lygiai pusę savo tritaškių (16/32), o kovą dėl kamuolių laimėjo 50:41.

Kasparas Jakučionis nepakilo nuo „Heat“ suolo, čiurnos trauma neleido komandai padėti 25 taškus vidutiniškai renkančiam Normanui Powellui.

Asmeniškai geriausią sezono mačą sužaidė nuo suolo pakilęs Kel’elas Ware’as – 25 minutės, 22 taškai (4/6 dvitaškių, 4/5 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 10 atkovotų, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas ir 3 pražangos.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirti Rytų konferencijoje esantys „Heat“ artimiausią mačą žais Orlande, dvyliktąją vietą Vakaruose užimantys „Mavericks“ keliauja į Oklahomą.

„Heat“: Kel’elas Ware’as 22 (4/5 tritaškų, 10 atk. kam., 3 klaidos), Bamas Adebayo 21 (1/6 tritaškių, 7 atk. kam.), Tyleris Herro 20 (2/7 tritaškių), Andrew Wigginsas 11 (4/18 metimų, 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Jaime Jaquezas 10 (3/10 dvitaškių, 4 per. kam.), Simone Fontecchio ir Dru Smithas po 8.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mavericks“: Cooperis Flaggas 22 (9/13 dvitaškių, 6 atk. kam.), Naji Marshallas 18 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), Klay’us Thompsonas (5/12 tritaškių) ir Anthony Davisas (17 atk. kam., 3 blokai) po 17, Ryanas Nembhardas 15 (3/3 tritaškių, 5 atk. kam., 13 rez. perd.), D’Angelo Russellas ir Maxas Christie po 10.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
K.Jakučionis debiutavo NBA (Scanpix nuotr.)
Istorinis momentas: Kasparas Jakučionis debiutavo NBA
„Lakers“ sieks antrą kartą iškelti NBA taurę (Scanpix nuotr.)
NBA taurė: paskutinis lietuviškas klubas ir aiškios atkrintamųjų poros
T.Herro sugrįžo sklandžiai (Scanpix nuotr.)
„Heat“ pratęsė pergalių seriją sugrįžus Herro
N.Powellas buvo itin rezultatyvus (Scanpix nuotr.)
Gynėjų vedami „Heat“ Filadelfijoje pratęsė pergalių seriją

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų