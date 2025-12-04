 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Prastos Žilinsko rungtynės NBA G lygoje – liko be taškų

2025-12-04 10:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 10:12

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje nesusiklostė Pauliaus Žilinsko rungtynės.

P.Žilinskui metimai nekrito

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje nesusiklostė Pauliaus Žilinsko rungtynės.

REKLAMA
0

Lietuvio atstovaujami Memfio „Hustle“ (3/7) išvykoje 85:118 (17:34, 19:40, 21:25, 28:19) nepasipriešino Birmingamo „Squadron“ (3/5).

Svečiai dar iki ilgosios pertraukos atsiliko 36:74, o per likusias minutes tik nežymiai aptirpdė deficitą.

Memfio ekipai P.Žilinskas per 33 minutes taškų nepelnė (0/2 dvitaškių, 0/6 tritaškių), atkovojo 5 kamuolius ir kartą suklydo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

7,6 taško renkantis lietuvis antrą kartą per devynis mačus aikštelę paliko „tuščias“.

30 taškų „Hustle“ gretose surinko Charlie Brownas (7 atk. kam., 4/11 tritaškių), 14 – DeJonas Jarreau (7 atk. kam., 5 rez. perd., 0/4 tritaškių), 11 – Tyleris Burtonas (4 atk. kam., 4 rez. perd., 1/5 tritaškių), 10 – Evanas Gilyardas (2/13 metimų).

REKLAMA
REKLAMA

Nugalėtojams 25 taškus pelnė Johnas O’Neilas (7 atk. kam., 7/9 tritaškių), po 22 – Vilniuje atsimenamas Garrisonas Brooksas (13 atk. kam., 6 rez. perd., 6 klaidos) ir Keionas Brooksas (6 rez. perd., 3/6 tritaškių), 18 – Trhae’us Mitchellas (5 atk. kam., 4/7 tritaškių, 4 rez. perd., 3 per. kam., 3 blokai), 16 – Chase’as Hunteris (11 rez. perd., 4/9 tritaškių).

Paskutiniai Pietų divizione žengiantys „Hustle“ dar vieną mačą Birmingame sužais gruodžio 6-ąją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
P.Žilinskas žaidė ilgai
Žilinskas NBA G lygoje sulaukė gausių minučių
P.Žilinskas driokstelėjo kaip reikiant
Žilinskas įspūdingai debiutavo G lygoje

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų