Prastos Žilinsko rungtynės NBA G lygoje – liko be taškų

Lietuvio atstovaujami Memfio „Hustle“ (3/7) išvykoje 85:118 (17:34, 19:40, 21:25, 28:19) nepasipriešino Birmingamo „Squadron“ (3/5).
Svečiai dar iki ilgosios pertraukos atsiliko 36:74, o per likusias minutes tik nežymiai aptirpdė deficitą.
Memfio ekipai P.Žilinskas per 33 minutes taškų nepelnė (0/2 dvitaškių, 0/6 tritaškių), atkovojo 5 kamuolius ir kartą suklydo.
7,6 taško renkantis lietuvis antrą kartą per devynis mačus aikštelę paliko „tuščias“.
30 taškų „Hustle“ gretose surinko Charlie Brownas (7 atk. kam., 4/11 tritaškių), 14 – DeJonas Jarreau (7 atk. kam., 5 rez. perd., 0/4 tritaškių), 11 – Tyleris Burtonas (4 atk. kam., 4 rez. perd., 1/5 tritaškių), 10 – Evanas Gilyardas (2/13 metimų).
Nugalėtojams 25 taškus pelnė Johnas O’Neilas (7 atk. kam., 7/9 tritaškių), po 22 – Vilniuje atsimenamas Garrisonas Brooksas (13 atk. kam., 6 rez. perd., 6 klaidos) ir Keionas Brooksas (6 rez. perd., 3/6 tritaškių), 18 – Trhae’us Mitchellas (5 atk. kam., 4/7 tritaškių, 4 rez. perd., 3 per. kam., 3 blokai), 16 – Chase’as Hunteris (11 rez. perd., 4/9 tritaškių).
Paskutiniai Pietų divizione žengiantys „Hustle“ dar vieną mačą Birmingame sužais gruodžio 6-ąją.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.