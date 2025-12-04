Solidi suma kišenėje: ar „Rytui“ rinkoje pavyks rasti tinkamą pamainą Radzevičiui?

Sostinės klubas informavo, kad dabar dirba žaidėjų rinkoje ir dairosi pamainos puolėjui. Kokio ėjimo rinkoje galime tikėtis?
Pirmiausia, „Rytas“ turi labai solidžią pinigų sumą, kurią gali skirti naujokui – gauta išpirka ir G.Radzevičiui alga leidžia taikytis į aukšto lygio žaidėjus. Krepsinis.net šaltiniai teigė, kad „Rytas“ naujokui per mėnesį gali mokėti 25–30 tūkst. eurų. Suma susidarė ir iš to, jog G.Radzevičiaus pamaina turėtų būti legionierius, o mokesčiai už juos mažesni nei tie, kuriuos reikia mokėti už vietinį žaidėją.
Lietuvių rinkoje pasirinkimas nėra didelis ir vargu, ar bent jau vienas atsidurs „Ryte“: Matas Jogėla Trento „Dolomiti Energia“ ekipoje turi vaidmenį Europos taurėje, nors Italijos lygos kelis mačus praleido. Universalus žaidėjas yra labiau „antras–trečias“ numeris. Martynas Varnas yra be klubo ir atitinkantis poziciją, o ant parketo jis galės grįžti po kelių savaičių. Tik vėlgi tai yra labiau atakuojantis gynėjas–lengvasis kraštas, kuris nėra geras kovotojas dėl kamuolių ir gynyboje negali pasiūlyti tiek fiziškumo, kiek reikalauja ši pozicija, tačiau kaip galimo varianto negalime atmesti, jeigu rinkoje nebūtų tinkamų žaidėjų.
Krepsinis.net kalbinti rinką išmanantis agentai teigė, kad šiuo metu finansinių problemų turintis Trapanio „Shark“ klubas gali paleisti savo vedlius ir lengvasis kraštas Timmy Allenas galėtų būti kaip variantas. 25 metų 198 cm ūgio amerikietis praėjusiame sezone žaidė Ostendės „Filou“ gretose. Dabar FIBA Čempionų lygoje su „Shark“ apranga per 27 minutes renka 15,3 taško, atkovoja 3,5 kamuolio, atlieka 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuoja 8,8 naudingumo balų vidurkius. Tritaškius pataiko 40 proc. tikslumu. T.Allenas pasižymi kovingumu, geba žaisti „vienas prieš vieną“ verždamasis krepšio link nuo tritaškio, turi įgūdžių ir sužaisti nugara į krepšį.
Trapanio klube situacija lieka įtempta ir tai dar labiau parodo pavyzdys, kaip vyr. treneris Jasminas Repeša pateikė atsistatydinimo prašymą, bet vadovai jį atmetė. Šiuo metu „Shark“ ieško būtų, kaip išspręsti visas finansines bėdas.
Variantų gali būti ir daugiau Čempionų lygoje iš tų komandų, kurios kris po pirmojo etapo arba įkrintamųjų pradžios, tačiau čia reikėtų palaukti šiek tiek ilgiau.
Herclijos „Bnei“ pralaimėjo visas ketverias rungtynes ir neturi vilčių patekti toliau, o komandos lyderis yra 30 metų 196 cm ūgio Elijah Stewartas. Jo statistika per 34 minutes siekia 19,5 taško, 3 atkovotus kamuolius, 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,3 naudingumo balo, pataikius 45,5 proc. tritaškių. Izraelio klubuose amerikiečiai sezono metu mėgsta keisti darbovietes po to, kai nelieka tarptautinio turnyro kovų.
Bursos „Bursaspor“ ekipa per 5 turus nesurinko nė vienos pergalės. Įdomus žaidėjas yra 28 metų 198 cm ūgio V.J.Kingas. Per 22 minutes įmeta 10,4 taško, atkovoja 3,6 kamuolio, atlieka po 1 rezultatyvų perdavimą ir renka po 10 naudingumo balų, o tritaškius pataiko 42,9 proc. tikslumu. Turkijos lygoje komanda per 9 turus laimėjo 3 sykius ir taip pat yra turnyrinės lentelės apačioje. Tiesa, Turkijoje retai žaidėjai palieka ekipas net ir pasitraukus iš tarptautinių turnyrų dėl pajėgaus vietinio čempionato.
Visada yra variantas dairytis už Atlanto į Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjus, bet tokie krepšininkai retai papildo Čempionų lygos klubus. G lygoje galima rasti nemažai krepšininkų, tačiau dabar pakilę žaidėjų atlyginimai smarkiai sumažino jų skaičių Europoje vidutinio pajėgumo klubuose. Taip pat sudėtinga įtikinti G lygos gerą krepšininką keltis į Senąjį žemyną, nes jis galvoja apie galimybę gauti šansą NBA bent jau trumpalaikiam kontraktui. Nemažai žaidėjų yra patenkinti būdami G lygoje, nes rungtyniauja savoje šalyje ir niekur keliauti nenori.
Krepinis.net šaltiniai teigė, kad sezono metu tiek Čempionų lygos, tiek Europos taurės klubai viliojo žaidėjus iš G lygos ar be kontrakto esančius NBA rungtyniavusius atstovus, tačiau visi jie atsisakė solidžių pasiūlymų. Tai atsispindi ir rinkoje, kai minėtuose turnyruose komandas papildę naujokai buvo jau Europoje rungtyniavę amerikiečiai arba europiečiai. Ankaros „Turk Telekom“ ieškojo pastiprinimo už Atlanto, bet pasikvietė Urošą Trifunovičių, Ulmo „Ratiopharm“ sustiprino Justinas Simonas, Salonikų „Aris“ pasikvietė Amine‘ą Noua ir Danilo Andžušičių. Tokių perėjimų per pirmus sezono mėnesius įvyko nemažai.
Šiuo metu darbo neturi praėjusiame sezone Eurolygoje žaidęs Marialas Shayokas. 30 metų 196 cm ūgio Pietų Sudano rinktinės atstovas su Tel Avivo „Maccabi“ apranga kalnų nenuvertė – per 15 minučių rinko 5,7 taško, 2 atkovotus kamuolius ir 4,3 naudingumo balo su 33,3 proc. tritaškių pataikymu. Vėlgi, tai yra labiau „antras–trečias“ numeris, kuris pats gali susikurti sau metimus, geba sužaisti „du prieš du“, stiprus fiziškai, geba veržtis krepšio link, neblogai ginasi.
„Ryto“ vadovai žinojo, kad G.Radzevičius gali išvykti, tad galimų naujokų sąrašai turėjo būti sudaryti ir rinka turėjo būti stebima. Net ir šiuo metu yra žaidėjų be klubų, taip pat reikia susirinkti informaciją apie tai, kurie krepšininkai nėra patenkinti savo situacijomis ir norėtų keltis rungtyniauti kitur.
Surasti G.Radzevičiaus profilio žaidėją nebus lengva. Kapitonas buvo žaidėjas, kuriam nereikia kamuolio ir jis idealiai išnaudodavo gautas situacijas, taip pat puikiai grumdavosi po krepšiais, buvo patikimas gynyboje. Perkamas pagrindinis „trečias numeris“ iš užsienio tikrai tikėsis ir kamuolio savo rankose, ir metimų, o jo reakcijos į Jordano Walkerio sprendimus gali būti dar karštesnės nei matėme iki šiol iš „Ryto“ dabartinių narių. „Rytas“ laiko rasti naujoką dar tikrai turi, kadangi Čempionų lygos kitas etapas startuos tik sausio antroje pusėje. Žinoma, kad pernelyg delsti nereikėtų, nes dar naujokui reikia susižaisti su komandos draugais, o ne būti įmestam į ugnį „Top 16“ etape pradžioje, nes pastarųjų metų papildymai prieš lemiamas kovas toli gražu ne iškart duodavo rezultatą.
Iki šiol „Ryto“ atlikti ėjimai rinkoje sezono metu Artūro Gudaičio ir Marcuso Fosterio atvejais buvo „žemai kabantys obuoliai“. Parkeris Jacksonas-Cartwrightas buvo pasikviestas naujokas ne iš tokios akivaizdžios rinkos, bet jo agentas buvo lietuvis, tad tai vėlgi priartino amerikietį prie „Ryto“ akiračio. Pažiūrėsime, kokį triušį iš skrybėlės dabar ištrauks „Ryto“ vadovai.
