Lietuvių pasirodymai NCAA: Sargiūno rezultatyvumas ir Kublicko universalumas

Lipscombo universiteto „Bisons“ (5/4) namie 83:80 (38:36, 45:44) palaužė Tenesio technologijos universiteto „Golden Eagles“ (3/6).
Titas Sargiūnas per 27 minutes surinko 16 taškų (5/6 dvitaškių, 2/5 tritaškių), atkovotą, 2 perimtus ir 2 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus bei pražangą.
Trečiąjį sezoną už Atlantą leidžiančiam gynėjui tai yra antras rezultatyviausias mačas – rekordą jis užfiksavo prieš savaitę sumesdamas 22 taškus.
17 taškų prieš pergalės pridėjo Grantas Asmanas (3/8 tritaškių, 6 atk. kam., 4 blokai), varžovams 19 taškų surinko Dani Poundsas (7 atk. kam.).
Teksaso universiteto „Longhorns“ (6/3) namie 69:88 (27:46, 42:42) nusileido Virdžinijos universiteto „Cavaliers“ (7/1).
Vieną blankesnių mačų sužaidė Matas Vokietaitis – 23 minutės, 7 taškai (2/7 dvitaškių, 3/9 baudų metimų), 4 atkovoti ir prarastas kamuolys bei 2 pražangos.
Lietuvio komandai 15 taškų pelnė Dailynas Swainas (10 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam.), nugalėtojams 16 taškų pelnė Chance’as Mallory, po 15 – Belgijos krepšinio viltis Thijsas De Ridderis (6 atk. kam.) ir vokietis Johannas Grunlohas (5 atk. kam., 4/4 dvitaškių).
Ramiojo vandenyno universiteto „Pacific Tigers“ (7/2) išvykoje 80:65 (41:26, 39:39) pranoko Karinių oro pajėgų („Air Force“) universiteto „Falcons“ (3/7).
Kajus Kublickas per 39 minutes surinko 13 taškų (1/6 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 5/6 baudų metimų), atkovojo 6, perėmė vieną ir prarado 2 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei 3 kartus prasižengė.
Kristupas Keinys ir Augustas Brazdeikis nepakilo nuo „tigrų“ suolo.
31 tašką lietuvių ekipai pelnė Eliasas Ralphas (5 atk. kam., 0/4 tritaškių), varžovams 19 surinko Lucasas Hobinas (3/8 tritaškių).
Ajovos valstybinio universiteto „Cyclones“ (8/0) namie net 132:68 (65:28, 67:40) pervažiavo Alcorno valstybinio universiteto „Braves“ (1/9).
Savo akcijas keliantys „Cyclones“ turi jau 10-ąjį reitingą visoje NCAA.
Dominykas Plėta pakilęs nuo suolo per 11 minučių pelnė 12 taškų (4/5 dvitaškių, 4/4 baudų metimų), atkovojo 5 kamuolius, blokavo metimą, 3 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
Aukštaūgio komandai 27 taškus pelnė Milanas Momčilovičius (8/9 tritaškių, 5 per. kam.), varžovams 17 taškų surinko Jameelas Morrisas (4 per. kam., 4 klaidos).
Viskonsino universiteto „Badgers“ (6/2) namie 85:73 (55:32, 30:41) įveikė Northwesterno universiteto „Wildcats“ (5/3).
Aleksas Bieliauskas pasirodė „Wildcats“ starto penkete ir per 20 minučių surinko 6 taškus (1/4 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 1/1 baudos metimo), atkovojo 3 bei prarado kamuolį ir 2 sykius prasižengė.
26 taškus lietuvio komandai pelnė Johnas Blackwellas (5/10 tritaškių, 11 atk. kam.), svečiams 21 tšką atnešė Arrintenas Page’as (6 atk. kam., 3 blokai).
Marilando Lojolos universiteto „Greyhounds“ (4/6) išvykoje 71:93 (27:46, 44:47) nusileido Hamptono universiteto „Pirates“ (5/5).
Jonas Sirtautas pasirodė starto penkete ir per 14 minučių surinko 4 taškus (2/2 dvitaškių), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 2 metimus, 3 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
16 taškų lietuvio komandai pelnė Jordanas Stiemke (1/6 tritaškių), varžovams 23 taškus atnešė Jalyke’as Gainesas-Wyattas (11/15 baud. met.).
Stepheno F. Austino universiteto „Lumberjacks“ (6/2) namie 73:60 (29:26, 44:34) nugalėjo Teksaso universiteto Rio Grandės slėnyje „Vaqueros“ (2/5).
Gediminas Alisas per 12 minučių taškų nepelnė (0/4 dvitaškių), atkovojo 2 ir prarado kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei kartą prasižengė.
13 taškų lietuvio komandai pelnė Naritas Chotikavaničius (3/5 tritaškių), svečiams 15 taškų sumetė Jaylenas Washingtonas (7 atk. kam., 6/7 dvitaškių).
Pietų Dakotos universiteto „Coyotes“ (5/4) namie 71:77 (31:38, 40:39) krito prieš Portlando valstybinio universiteto „Vikings“ (5/2).
Vince’as Buzelis pakilęs nuo suolo sužaidė 8 minutes, per kurias spėjo tik atkovoti 3 kamuolius ir 3 kartus prasižengti.
28 taškus lietuvio komandai atnešė Isaacas Burnsas (9 atk. kam., 7 klaidos, 4 per. kam.), varžovams 26 taškus pelnė Terri Milleris (11 atk. kam., 10/15 metimų).
Wrighto valstybinio universiteto „Raiders“ (4/5) išvykoje 68:69 (29:36, 39:33) nusileido Youngstowno valstybinio universiteto „Penguins“ (5/4).
Rungtynes nulėmė Richo Rolfo baudų metimai likus žaisti 9 sekundes.
Kanados lietuvis Dominicas Pangonis per 9 minutes surinko 2 taškus (1/1 dvitaškio, 0/1 tritaškio) ir kartą suklydo.
15 taškų svečiams surinko Michaelas Imariagbe (9/14 baud. met.), nugalėtojams 19 taškų pelnė Crisas Carrollas (2/7 tritaškių, 7 atk. kam., 5 klaidos).
