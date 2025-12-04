 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Debiutinis prancūzo sezonas „Bulls“ gretose baigtas dėl peties traumos

2025-12-04 08:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 08:58

Čikagos „Bulls" (9/12) naujoko Noa Essengue debiutas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) buvo itin trumpas.

N.Essengue sezonas buvo itin trumpas (Scanpix nuotr.)

Čikagos „Bulls“ (9/12) naujoko Noa Essengue debiutas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) buvo itin trumpas.

0

18-metis prancūzas patyrė peties traumą, kuriai prireikė operacijos, jo sezonas – baigtas.

Ant NBA parketo 203 cm ūgio puolėjas spėjo pasirodyti vos du kartus ir iš viso sužaidęs 6 minutes taškų nepelnė.

Gerokai ryškesnis N.Essengue buvo NBA G lygoje, kur per keturis mačus fiksavo 31 minutės, 23 taškų (24 procentai tritaškių), 8,5 atkovoto kamuolio bei 2,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių metų NBA naujokų biržoje „Bulls“ prancūzą pasirinko dvyliktuoju šaukimu.

Čikagos ekipa solidžiai pradėjo sezoną, bet pastaruoju metu fiksuoja penkių pralaimėjimų seriją ir Rytų konferencijoje nugarmėjo į vienuoliktąją vietą.

