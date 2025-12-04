Debiutinis prancūzo sezonas „Bulls“ gretose baigtas dėl peties traumos

18-metis prancūzas patyrė peties traumą, kuriai prireikė operacijos, jo sezonas – baigtas.
Ant NBA parketo 203 cm ūgio puolėjas spėjo pasirodyti vos du kartus ir iš viso sužaidęs 6 minutes taškų nepelnė.
Gerokai ryškesnis N.Essengue buvo NBA G lygoje, kur per keturis mačus fiksavo 31 minutės, 23 taškų (24 procentai tritaškių), 8,5 atkovoto kamuolio bei 2,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Šių metų NBA naujokų biržoje „Bulls“ prancūzą pasirinko dvyliktuoju šaukimu.
Čikagos ekipa solidžiai pradėjo sezoną, bet pastaruoju metu fiksuoja penkių pralaimėjimų seriją ir Rytų konferencijoje nugarmėjo į vienuoliktąją vietą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.