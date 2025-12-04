 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelis vėl buvo solidus, bet „Bulls“ neišbrenda iš nesėkmių serijos

2025-12-04 08:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 08:21

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) nesėkmę patyrė Čikagos „Bulls“ (9/12) su Matu Buzeliu.

M.Buzelis pasiilgsta pergalių (Scanpix nuotr.)

Lietuvio klubas namie 103:113 (24:29, 20:25, 31:29, 28:30) nusileido Bruklino „Nets" (5/15).

0

Lietuvio klubas namie 103:113 (24:29, 20:25, 31:29, 28:30) nusileido Bruklino „Nets“ (5/15).

„Buliai“ pirmąją mačo pusę pralaimėjo 44:54, o vėliau krito į dar gilesnę duobę (53:70). Kelis kartus šeimininkai buvo prisitraukę iki šešių taškų (72:78 ir 77:83), bet finišo tiesiojoje vėl paleido varžovus tolėliau (90:106).

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Buzelis per 33 minutes surinko 14 taškų (5/9 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 5 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 2 pražangas.

Puolėjas sužaidė visiškai standartines savo rungtynes – jo vidurkiai siekia 13,6 taško ir 5,6 atkovoto kamuolio.

Iki pergalės nenuvedė ir trigubas Josho Giddey dublis – australas per 36 minutes efektyviai surinko 28 taškus (10/12 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 8/11 baudų metimų) ir pridėjo po 11 atkovotų kamuolių bei rezultatyvių perdavimų.

Daugiausiai problemų „Bulls“ turėjo ties perimetru, kur nepavyko nei pataikyti patiems (7/30, 23 procentai tritaškių), nei apsiginti (19/46, 41 procentas varžovų tritaškių).

Pagrindiniu „Nets“ pergalės kalviu tapo Michaelas Porteris – 34 minutės, 33 taškai (5/8 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 8/10 baudų metimų), 10 atkovotų, 2 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 4 pražangos.

Bruklino klubas pirmą kartą šį sezoną laimėjo du mačus paeiliui, o „Bulls“ fiksuoja jau penkių nesėkmių seriją.

Vienuolikta Rytų konferencijoje žengiant Čikagos ekipa namie priims Indianos „Pacers“ (4/18), trylikti besirikiuojantys „Nets“ savo arenoje sutiks Jutos „Jazz“ (7/13).

„Nets“: Michaelas Porteris 33 (5/12 tritaškių, 10 atk. kam., 5 rez. perd.), Noah Clowney 20 (6/11 tritaškių, 7 atk. kam.), Nicas Claxtonas 14 (6/7 dvitaškių, 8 atk. kam., 9 rez. perd.), Egoras Deminas 10 (4 rez. perd., 4 klaidos), Ziaire’as Williamsas ir Danny Wolfas (6 klaidos) po 10.

„Bulls“: Joshas Giddey 28 (11 atk. kam., 11 rez. perd., 10/12 dvitaškių), Ayo Dosunmu (3 per. kam.) ir Nikola Vučevičius (11 atk. kam., 6 klaidos, 1/6 tritaškių) po 16, Matas Buzelis 14 (1/5 tritaškų, 5 atk. kam.), Patrickas Williamsas 10.

