  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Liverpool“ ir „Sunderland“ pasidalijo po tašką, „Chelsea“ neatsilaikė prieš „Leeds Utd“

2025-12-04 00:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 00:18

Anglijos „Premier“ lygos rungtynės tarp „Liverpool“ ir „Sunderland“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygos rungtynės tarp „Liverpool“ ir „Sunderland“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

0

Chemsdine Talbi sužaidus daugiau nei valandą smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Sunderland“ į priekį 1:0.

Floriano Wirtzo smūgiuotas kamuolys atsitrenkė į Nordi Mukiele, nuo kurio kamuolys atsidūrė vartų tinkle ir rezultatas tapo lygus 1:1.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sunderland“ po 14 sužaistų rungtynių turi surinkęs 23 taškus ir rikiuojasi šeštoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Liverpool“ su 22 taškais žengia aštuntas.

Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Chelsea“ svečiuose 1:3 nusileido „Leeds United“ futbolininkams.

Jaka Bijolis rungtynių pradžioje tiksliu smūgiu galva išvedė „Leeds Utd“ į priekį 1:0. Ao Tanaka pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.

Pedro Neto antrojo kėlinio pradžioje pasitaisęs kamuolį tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino rezultatą 1:2. Grubia varžovo klaida pasinaudojęs Dominicas Calvertas-Lewinas nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo 3:1.

P. Neto pelnė penkis įvarčius per 14 sužaistų rungtynių „Premier“ lygoje šiame sezone ir jau pakartojo geriausią savo rezultatą, užfiksuotą per vieną sezoną (5 įvarčiai per 31 rungtynes atstovaujant „Wolves“ 2020/2021 m. sezone).

„Chelsea“ turi surinkęs 24 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Leeds Utd“ su 14 taškų žengia vos septyniolikta.

