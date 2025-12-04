„Liverpool“ ir „Sunderland“ pasidalijo po tašką, „Chelsea“ neatsilaikė prieš „Leeds Utd“

Chemsdine Talbi sužaidus daugiau nei valandą smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Sunderland“ į priekį 1:0.
Floriano Wirtzo smūgiuotas kamuolys atsitrenkė į Nordi Mukiele, nuo kurio kamuolys atsidūrė vartų tinkle ir rezultatas tapo lygus 1:1.
„Sunderland“ po 14 sužaistų rungtynių turi surinkęs 23 taškus ir rikiuojasi šeštoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Liverpool“ su 22 taškais žengia aštuntas.
Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Chelsea“ svečiuose 1:3 nusileido „Leeds United“ futbolininkams.
Jaka Bijolis rungtynių pradžioje tiksliu smūgiu galva išvedė „Leeds Utd“ į priekį 1:0. Ao Tanaka pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Pedro Neto antrojo kėlinio pradžioje pasitaisęs kamuolį tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino rezultatą 1:2. Grubia varžovo klaida pasinaudojęs Dominicas Calvertas-Lewinas nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo 3:1.
P. Neto pelnė penkis įvarčius per 14 sužaistų rungtynių „Premier“ lygoje šiame sezone ir jau pakartojo geriausią savo rezultatą, užfiksuotą per vieną sezoną (5 įvarčiai per 31 rungtynes atstovaujant „Wolves“ 2020/2021 m. sezone).
„Chelsea“ turi surinkęs 24 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Leeds Utd“ su 14 taškų žengia vos septyniolikta.
