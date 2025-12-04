Elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje – Simo Ignatavičiaus rezultatyvus perdavimas

„Servette“ (50 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse žengia 5-a. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Baltijos lygoje dviejų lietuvių atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) komanda išvykoje 4:7 neprilygo „HK Mogo/RSU“ (Latvija). Dominykas Sadauskas nežaidė, o lygoje debiutavęs Ignas Kaupaitis nepasižymėjo. D. Sadauskas išvyko į Lietuvos jaunimo rinktinę.
„HK Liepaja“ (34 tšk.) turnyrinėje lentelėje rikiuojasi 2-a, Elektrėnų „Energija“ (13) – 6-a, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (8) yra priešpaskutinė – 8-a.
Norvegijos antroje lygoje įvyko „lietuviškų“ komandų akistata: Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu savo arenoje 5:2 įveikė Dominyko Bogdziulio atstovaujamą „Gruner“ ekipą. P. Gintautas žaidė 18 min. 41 sek., 4 kartus smūgiavo į vartus ir laimėjo visus ritulio išmetimus, kuriuose dalyvavo. D. Bogdziulis ant ledo praleido 19 min. 23 sek., atliko rezultatyvų perdavimą ir sykį atakavo vartus.
„Gruner“ (29 tšk.) užima 3-ią vietą, o „Comet“ (22) jau pakilo į 5-ą poziciją tarp 8 klubų.
Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ su Marku Kaleinikovu išvykoje po pratęsimo 4:3 įveikė „Toledo Walleye“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir net 6 kartus atakavo vartus.
„Bloomington Bison“ (22 tšk.) Vakarų konferencijoje užima 6-ą vietą tarp 15 ekipų.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko išvykoje 3:6 nusileido Malmės „IF Redhawks“. Lietuvis išvyko į šalies jaunimo rinktinės stovyklą.
„Rogle BK“ (35 tšk.) Pietų konferencijoje rikiuojasi 4-a tarp 10 komandų.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje susitiko „lietuviškos“ komandos: „EHC Kloten“ namuose 1:3 pralaimėjo prieš „Fribourg-Gotteron Young Dragons“. Šeimininkų gretose Dovydas Norus nepasižymėjo, o svečiai vertėsi be Tito Krakausko ir Danieliaus Čečekovo, išvykusių į Lietuvos jaunimo rinktinės stovyklą.
„LHC Academy“ be traumuoto Beno Andrejausko savo arenoje po baudinių serijos 2:1 nugalėjo Ženevos „Futur Hockey“, kurie vertėsi be Tado Šližio, išvykusio į Lietuvos jaunimo rinktinę.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (44 tšk.) užima 5-ą vietą, „LHC Academy“ (40) – 6-ą, „EHC Kloten“ (37) – 8-ą, o „Futur Hockey“ (26) yra paskutinė – 13-a.
