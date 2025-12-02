Čempionų lygos ketvirtfinalyje – minimalus Armalio klubo pralaimėjimas

Atsakomosios rungtynės vyks gruodžio 16 d. Tamperėje.
Aukščiausioje Rumunijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama „ACSHC Fenestela 68“ komanda išvykoje 6:4 pranoko Brašovo „CSM Coroną“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, 4 kartus smūgiavo į vartus bei gavo 2 baudos min.
„ACSHC Fenestela 68“ (31 tšk.) užima 3-ią vietą tarp 9 ekipų.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku svečiuose 2:5 turėjo pripažinti „HC La Chaux-de-Fonds“ pranašumą. Lietuvis 3 kartus atakavo vartus.
„EHC Arosa“ (15 tšk.) liko priešpaskutinė – 10-a, o pergalės laukia nuo lapkričio 1 d.
Vokietijos trečioje lygoje Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ ekipa savo arenoje 2:4 neatsilaikė prieš Leipcigo „KSW Icefighters“. Lietuvis kartą atakavo vartus.
„Hammer Eisbaren“ (32 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 6-ą vietą tarp 11 komandų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.