  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Čempionų lygos ketvirtfinalyje – minimalus Armalio klubo pralaimėjimas

2025-12-02 23:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 23:57

Antradienį ledo ritulio Čempionų lygos ketvirtfinalio pirmosiose rungtynėse Tamperės „Ilves“ (Suomija) su Mantu Armaliu svečiuose 2:3 pralaimėjo prieš „Lulea HF“ (Švedija). Lietuvis atrėmė 36 iš 39 varžovų smūgių į vartus.

Mantas Armalis | „Stop“ kadras

0

Atsakomosios rungtynės vyks gruodžio 16 d. Tamperėje.

Aukščiausioje Rumunijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama „ACSHC Fenestela 68“ komanda išvykoje 6:4 pranoko Brašovo „CSM Coroną“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, 4 kartus smūgiavo į vartus bei gavo 2 baudos min.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„ACSHC Fenestela 68“ (31 tšk.) užima 3-ią vietą tarp 9 ekipų.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku svečiuose 2:5 turėjo pripažinti „HC La Chaux-de-Fonds“ pranašumą. Lietuvis 3 kartus atakavo vartus.

„EHC Arosa“ (15 tšk.) liko priešpaskutinė – 10-a, o pergalės laukia nuo lapkričio 1 d.

Vokietijos trečioje lygoje Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ ekipa savo arenoje 2:4 neatsilaikė prieš Leipcigo „KSW Icefighters“. Lietuvis kartą atakavo vartus.

„Hammer Eisbaren“ (32 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 6-ą vietą tarp 11 komandų.

