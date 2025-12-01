 
Darbo netrūko: „Barcelonos“ žaidėjai į lietuvio ginamus vartus smūgiavo 58 kartus

2025-12-01 13:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 13:03

Sekmadienį elitinėje Slovakijos ledo ritulio lygoje „HK Spišska Nova Ves“ su Nerijumi Ališausku savo arenoje 2:5 nusileido Bratislavos „Slovan“. Lietuvis ant ledo praleido 17 min. 20 sek. ir blokavo 1 smūgį.

Nikita Kuzminovas | hockey.lt nuotr.

Sekmadienį elitinėje Slovakijos ledo ritulio lygoje „HK Spišska Nova Ves“ su Nerijumi Ališausku savo arenoje 2:5 nusileido Bratislavos „Slovan“. Lietuvis ant ledo praleido 17 min. 20 sek. ir blokavo 1 smūgį.

0

„HK Spišska Nova Ves“ (27 tšk.) lenkia dvi ekipas ir rikiuojasi 10-a.

Ispanijos aukščiausioje lygoje dvejas rungtynes prieš „Barceloną“ sužaidė Nikitą Kuzminovą savo gretose turinti „Andorra HG“ (Andora) komanda. Abejas rungtynes Andoros klubas pralaimėjo – 2:9 ir 4:8. Lietuvis pirmoms rungtynėms nebuvo registruotas, o antrose atrėmė 50 iš 58 varžovų smūgių į vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Andorra HG“ (2 tšk.) užima paskutinę – 9-ą – vietą.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ komanda namuose 3:9 neatsilaikė prieš „EHC Visp“. Lietuvis žaidė 16 min. 45 sek. ir kartą smūgiavo į vartus.

„EHC Arosa“ (15 tšk.) pralaimėjo jau 8-ą kartą paeiliui ir liko priešpaskutinė – 9-a.

JAV trečioje pagal pajėgumą lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ komanda, kurios garbę gina Markas Kaleinikovas, išvykoje 5:1 pranoko Ajovos „Heartlanders“. Lietuvis 2 sykius smūgiavo į vartus.

„Bloomington Bison“ (20 tšk.) Vakarų konferencijoje užima 7-ą vietą tarp 15 ekipų.

Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) „Quad City Storm“ su Eimantu Noreika svečiuose 3:1 pranoko „Macon Mayhem“. Lietuvis 3 kartus atakavo vartus.

„Quad City Storm“ (9 tšk.) pakilo į priešpaskutinę – 9-ą – vietą ir aplenkė tą pačią „Macon Mayhem“ ekipą.

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) Dovydo Juknos atstovaujama „Rimouski Oceanic“ komanda savo arenoje 1:2 nusileido „Shawinigan Cataractes“. Lietuvis sykį smūgiavo į vartus ir atliko 1 jėgos veiksmą.

„Rimouski Oceanic“ (27 tšk.) Rytų konferencijoje lenkia 3 komandas ir rikiuojasi 7-a.

Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko išvykoje 6:4 nugalėjo „Farjestad BK“.

„Rogle BK“ (35 tšk.) Pietų konferencijoje tarp 10 komandų žengia 4-a.

Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ komanda varžovų arenoje 4:2 nugalėjo „SC Bern Future“. Danielius Čečekovas ir Titas Krakauskas nepasižymėjo.

„Lietuviškų“ komandų akistatoje „EHC Kloten“ namuose po baudinių serijos 2:3 krito prieš „LHC Academy“. Dovydas Norus pralaimėtojų gretose nepasižymėjo, o svečių klubo žaidėjas Benas Andrejauskas rungtynėms nebuvo registruotas.

Tado Šližio atstovaujama Ženevos „Futur Hockey“ ekipa svečiuose 1:4 neatsilaikė prieš „HC Davos“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (41 tšk.) užima 5-ą vietą, „LHC Academy“ (38) – 7-ą, „EHC Kloten“ (37) – 8-ą, o „Futur Hockey“ (25) yra paskutinė – 13-a.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

