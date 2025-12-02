„Juventus“ užtikrintai nugalėjo „Udinese“ ir žengė į kitą Italijos taurės etapą

„Juventus“ namuose 2:0 pranoko „Udinese“ komandą.
Pirmasis įvartis į „Udinese“ vartus krito 23-ąją minutę. Nuošalėje buvęs Jonathanas Davidas iš pradžių atakoje nedalyvavo ir leido kamuolį pasiekti jo komandos draugui, o vėliau kovoje dėl skersuoto kamuolio jis pranoko gynėją ir pasiuntė kamuolį į vartus.
Po pertraukos „Juventus“ pranašumą įtvirtino po 11 m. baudinio, kurį realizavo Manuelis Locatelli.
