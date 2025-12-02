 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Juventus“ užtikrintai nugalėjo „Udinese“ ir žengė į kitą Italijos taurės etapą

2025-12-02 23:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 23:56

Italijos taurėje į kitą etapą žengė Turino „Juventus“.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Italijos taurėje į kitą etapą žengė Turino „Juventus“.

0

„Juventus“ namuose 2:0 pranoko „Udinese“ komandą.

Pirmasis įvartis į „Udinese“ vartus krito 23-ąją minutę. Nuošalėje buvęs Jonathanas Davidas iš pradžių atakoje nedalyvavo ir leido kamuolį pasiekti jo komandos draugui, o vėliau kovoje dėl skersuoto kamuolio jis pranoko gynėją ir pasiuntė kamuolį į vartus.

Po pertraukos „Juventus“ pranašumą įtvirtino po 11 m. baudinio, kurį realizavo Manuelis Locatelli.

