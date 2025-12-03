„Inter“ Italijos taurėje pelnė penkis įvarčius ir sutriuškino „Venezia“

Andy Dioufas rungtynių pradžioje smūgiu pirmuoju lietimu pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0. Francesco Pio Esposito vos po keleto minučių puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo 2:0. Marcusas Thuramas nuostabiu smūgiu dar labiau padidino pranašumą 3:0.
M. Thuramas antrojo kėlinio pradžioje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo 4:0. Richie Sagrado tiksliu smūgiu sušvelnino šio susitikimo rezultatą 1:4.Ange-Yoanas Bonny taip pat pridėjo savo įvartį šiame susitikime, o „Inter“ šventė pergalę rezultatu 5:1.
„Inter“ šiame susitikime iš viso atliko 19 smūgių, kai tuo tarpu „Venezia“ futbolininkai – vos 5.
