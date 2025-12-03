 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ įveikė „Union“ ir pateko į „DFB Pokal“ taurės kitą etapą

2025-12-03 23:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 23:44

Miuncheno „Bayern“ klubas Vokietijos „DFB Pokal“ taurės aštuntfinalyje 3:2 nugalėjo Berlyno „Union“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Ilyasas Ansah rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į savus vartus ir „Bayern“ ekipa išsiveržė į priekį 1:0.Netrukus Harry Kane‘as smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino „Bayern“ pranašumą 2:0.

Leopoldas Querfeldas sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino rezultatą 1:2. Diogo Leite pirmojo kėlinio pabaigoje taip pat pasiuntė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo 3:1.

L. Querfeldas antrojo kėlinio pradžioje dar kartą pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir sušvelnino rezultatą 2:3.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

