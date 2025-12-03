„Bayern“ įveikė „Union“ ir pateko į „DFB Pokal“ taurės kitą etapą

Ilyasas Ansah rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į savus vartus ir „Bayern“ ekipa išsiveržė į priekį 1:0.Netrukus Harry Kane‘as smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino „Bayern“ pranašumą 2:0.
Leopoldas Querfeldas sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino rezultatą 1:2. Diogo Leite pirmojo kėlinio pabaigoje taip pat pasiuntė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo 3:1.
L. Querfeldas antrojo kėlinio pradžioje dar kartą pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir sušvelnino rezultatą 2:3.
