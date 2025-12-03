 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Arsenal“ po pergalės prieš „Brentford“ įsitvirtino „Premier“ lygos viršūnėje

2025-12-03 23:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 23:26

Londono „Arsenal“ klubas Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 2:0 nugalėjo „Brentford“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Londono „Arsenal“ klubas Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 2:0 nugalėjo „Brentford“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Mikelis Merino rungtynių pradžioje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0.

Bukayo Saka per pridėtą rungtynių laiką suklaidinęs varžovą pasiuntė kamuolį į vartus ir įtvirtino „kanonierių“ pergalę 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo praėjusio sezono pradžios, nei vienas „Premier“ lygos žaidėjas nepelnė daugiau įvarčių galva visuose turnyruose nei M. Merino – 8.

„Arsenal“ po 14 sužaistų rungtynių turi surinkęs 33 taškus ir rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Brentford“ su 19 taškų žengia tryliktas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų