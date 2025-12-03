„Arsenal“ po pergalės prieš „Brentford“ įsitvirtino „Premier“ lygos viršūnėje

Mikelis Merino rungtynių pradžioje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0.
Bukayo Saka per pridėtą rungtynių laiką suklaidinęs varžovą pasiuntė kamuolį į vartus ir įtvirtino „kanonierių“ pergalę 2:0.
Nuo praėjusio sezono pradžios, nei vienas „Premier“ lygos žaidėjas nepelnė daugiau įvarčių galva visuose turnyruose nei M. Merino – 8.
„Arsenal“ po 14 sužaistų rungtynių turi surinkęs 33 taškus ir rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Brentford“ su 19 taškų žengia tryliktas.
