Čempiono diržą iškovojęs Kavaliauskas prarado turėtas pozicijas WBC reitinge, trejus metus pusvidutiniame svoryje nekovojęs Conoras Bennas aplenkė visus

WBC susitikime Bankoke parodytame reitinge, C. Bennas pakilo per tris pozicijas – iš 4-osios į 1-ąją – taip jis aplenkė Manny Pacquiao, Souleymane'ą Cissokho bei Raulį Curielį.
WBC „sidabrinis“ čempionas S. Cissokho gegužę įveikė Egidijų Kavaliauską ir tapo privalomuoju pretendentu, tačiau atrodo, kad į tai nebuvo atsižvelgta.
Tuo tarpu praėjusį penktadienį Kaune EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą ir specialiai šiai kovai sukurtą WBC „garbės“ diržą iškovojęs E. Kavaliauskas dar spalį šiame reitinge buvo penktas, tačiau įveikęs ispaną Samuelį Moliną, nukrito į 7-ą poziciją, kadangi jį aplenkė ne tik C. Bennas, bet ir Jackas Catterallas, pakilęs iš 7-osios vietos į 6-ą.
Eimantas Stanionis taip pat prarado dvi pozicijas ir iš 8-osios vietos nukrito į 10-ą.
Vasario 21-ą dieną pilnateisis čempionas Mario Barriosas gins diržą prieš 4-ąją vietą reitinge užimantį Ryaną Garcią.
Tikimasi, kad po šios kovos pusvidutinio svorio kategorijoje trejus metus nekovojęs C. Bennas susitiks su M. Barrioso ir R. Garcia kovos nugalėtoju.
Reaguodamas į naujienas socialiniuose tinkluose, C. Bennas sakė: „Ką tik gavau žinią, kad naujajame WBC reitinge tapau numeriu vienas ir esu privalomas varžovas kovai dėl WBC pasaulio čempiono titulo. Atidžiai stebėsiu M. Barrioso ir R. Garcios kovą. Noriu nugalėtojo kitų metų pradžioje.
Jei Dievas duos, pirmąjį ketvirtį WBC pasaulio čempiono titulas bus mano. Ateisiu pasiimti to diržo, ir Britanija turės naują pasaulio čempioną.“
Paskutinį kartą C. Bennas šioje kategorijoje varžėsi 2022 m. balandį, kai nokautavo Chrisą van Heerdeną iš Pietų Afrikos Respublikos. Nuo tada jo paskutinės keturios kovos vyko viršijant 147 svarų (66,7 kg) ribą.
Įsibėgėjus dopingo testų sagai, C. Bennas kovojo su Rodolfo Orozco pirmojo vidutinio svorio kategorijoje ir su Peteriu Dobsonu sutartinėje 150 svarų (68 kg) svorio kategorijoje.
Išteisintas, jis dukart surėmė pirštines su Ch. Eubanku jaunesniuoju vidutinio svorio kategorijoje, tęsdamas jų tėvų kultinę priešpriešą.
