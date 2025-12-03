Eneli Jefimova su treneriu užsibrėžė dar aukštesnį tikslą: iš Rūtos Meilutytės nori atimti ir pasaulio rekordą

Įspūdingai pasirodė čempionės titulą 100 m plaukime krūtine apgynusi estė Eneli Jefimova. Ji distanciją įveikė per 1 min. 2.82 sek. ir pagerino Europos čempionato rekordą, kuris net nuo 2013 m. priklausė Rūtai Meilutytei (1:02.92). Tuo pačiu E. Jefimova pagerino Estijos rekordą ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje.
„Įtampos netrūko, bet viskas baigėsi puikiai. Po finišo bandžiau įžiūrėti rezultatą, bet mano rega ne pati geriausia. Plaukti greičiau nei per 1 min. 3 sek. yra nuostabu. To ir siekiau. Čempionato rekordas – tarsi vyšnia ant torto“, – Estijos žiniasklaidai sakė E. Jefimova, padėkojusi tarp žiūrovų buvusiai mamai ir sesei.
Vienas iš E. Jefimovos trenerių Henry Heinas taip pat džiaugėsi auklėtinės rezultatu ir pažymėjo, kad jų tikslai ateityje bus dar aukštesni.
„Fantastiškas plaukimas. Viskas buvo padaryta puikiai. Pagaliau įveikėme 1 min. 3 sek. ribą ir dar labiau priartėjome prie pasaulio rekordo. Mes su Eneli abu tikime, kad būtent šioje rungtyje ji gali pasiekti savo pirmąjį pasaulio rekordą. Eneli puikiai padirbėjo. Noriu pasveikinti ją ir jos trenerius JAV“, – sakė H. Heinas.
Pasaulio rekordą šioje rungtyje vis dar dalijasi R. Meilutytė ir jamaikietė Alia Atkinson (1:02.36).
E. Jefimova dabar tapo 6-a greičiausia plaukike šios rungties istorijoje. Be R. Meilutytės ir A. Atkinson ją dar lenkia kinė Qianting Tang (1:02.37) bei dvi amerikietės – Lilly King (1:02.50) ir Rebecca Soni (1:02.70).
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.