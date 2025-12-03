Augusta Chlomko Europos jėgos trikovės čempionate išsiskyrė štangos spaudimo rungtyje

Trečiadienį jaunimo svorio kategorijos iki 52 kg trikovėje 15-ą vietą užėmė Augusta Chlomko (305 kg). Geriausiai lietuvei sekėsi štangos spaudimo rungtis, kur ji buvo 9-a (72,5). Pritūpimuose su štanga A. Chlomko užėmė 15-ą vietą (110), o štangos atkėlime – 16-ą (122,5).
Nugalėjo prancūzė Pauline Varnerot (407,5), aplenkusi tautietę Mathildę Petit (397,5) bei ispanę Eleną del Pueyo Lopez (392,5).
Svorio kategorijoje iki 57 kg pasaulio jaunimo rekordą štangos spaudime pasiekė švedė Emelie Olin (121 kg).
Vaikinų jaunimo kategorijoje iki 53 kg graikas Vasileios Karakatsanis trikovėje pasiekė Europos jaunimo rekordą (527), o štangos spaudime – pasaulio jaunimo rekordą (147).
Čempionatas Druskininkuose baigsis gruodžio 7 d.
