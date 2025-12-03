 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Augusta Chlomko Europos jėgos trikovės čempionate išsiskyrė štangos spaudimo rungtyje

2025-12-03 20:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 20:48

Druskininkuose tęsiasi Europos klasikinės jėgos trikovės čempionatas.

Augusta Chlomko | „Stop“ kadras

Druskininkuose tęsiasi Europos klasikinės jėgos trikovės čempionatas.

0

Trečiadienį jaunimo svorio kategorijos iki 52 kg trikovėje 15-ą vietą užėmė Augusta Chlomko (305 kg). Geriausiai lietuvei sekėsi štangos spaudimo rungtis, kur ji buvo 9-a (72,5). Pritūpimuose su štanga A. Chlomko užėmė 15-ą vietą (110), o štangos atkėlime – 16-ą (122,5).

Nugalėjo prancūzė Pauline Varnerot (407,5), aplenkusi tautietę Mathildę Petit (397,5) bei ispanę Eleną del Pueyo Lopez (392,5).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svorio kategorijoje iki 57 kg pasaulio jaunimo rekordą štangos spaudime pasiekė švedė Emelie Olin (121 kg).

Vaikinų jaunimo kategorijoje iki 53 kg graikas Vasileios Karakatsanis trikovėje pasiekė Europos jaunimo rekordą (527), o štangos spaudime – pasaulio jaunimo rekordą (147).

Čempionatas Druskininkuose baigsis gruodžio 7 d.

