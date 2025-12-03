Vaitekūnaitė užėmė 6-ą vietą Europos snieglenčių sporto taurės etape Rygoje

Moterų snieglenčių sporto „rail“ rungtyje Viltė Vaitekūnaitė užėmė 6-ą vietą tarp 10 dalyvių. Nugalėjo belgė Anne-Sophie Lechon, antra buvo britė Mia Langridge, trečia – estė Maarja Liis Rahumeel.
Ten pat vyko ir jaunimo akrobatinio slidinėjimo varžybos. Merginų kategorijoje antrą vietą užėmė Liepa Maskalenkaitė, o trečią – Anchelita Avižinytė. Abi lietuves aplenkė tik amerikietė Piper Johnson.
Tarp vaikinų Kernius Sakalauskas užėmė 9-ą poziciją.
