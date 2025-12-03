 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Vaitekūnaitė užėmė 6-ą vietą Europos snieglenčių sporto taurės etape Rygoje

2025-12-03 15:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 15:20

Rygoje (Latvija) surengtas Europos snieglenčių sporto ir akrobatinio slidinėjimo taurės etapas.

Viltė Vaitekūnaitė (Edijs Palens nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Moterų snieglenčių sporto „rail“ rungtyje Viltė Vaitekūnaitė užėmė 6-ą vietą tarp 10 dalyvių. Nugalėjo belgė Anne-Sophie Lechon, antra buvo britė Mia Langridge, trečia – estė Maarja Liis Rahumeel.

Ten pat vyko ir jaunimo akrobatinio slidinėjimo varžybos. Merginų kategorijoje antrą vietą užėmė Liepa Maskalenkaitė, o trečią – Anchelita Avižinytė. Abi lietuves aplenkė tik amerikietė Piper Johnson.

Tarp vaikinų Kernius Sakalauskas užėmė 9-ą poziciją.

