20-čia vietų karjeros rekordą pagerinęs Maksimas Fominas: „Visus nustebino“

Per keturis šaudymo ruožus mūsiškis „uždirbo“ vos vieną baudos minutę (šaudymas 0+1+0+0) bei nugalėjusiam norvegui Johanui-Olavui Botnui nusileido 4 min. 4,6 sek. Už 20-ąją poziciją M. Fominui atiteko pirmieji karjeroje įskaitiniai pasaulio biatlono taurės varžybų taškai – jų visaginietis iškovojo 21-ą.
„Užimta vieta aišku, kad nustebino. Manau, kad visus nustebino toks rezultatas, bet ir pernai buvau tam pasiruošęs, tik pritrūkdavo truputį geresnio šaudymo ir truputį greitesnių kojų. Šiemet dar bus galima parodyti gerų rezultatų ir tikiu, kad taip ir bus“, – rekordine vieta džiaugėsi M. Fominas.
Iki šiol aukščiausia visaginiečio vieta buvo užimta vasarį Lencerhaidėje (Šveicarija) vykusiame pasaulio čempionate: taip pat 20 km asmeninėse lenktynėse jis buvo 40-as. Beje, savaitgalį vykusiose vyrų estafetės ir vienetų mišrios estafetės varžybose M. Fominas neišvengė baudos ratų, tad prieš trečiadienio startą Estešunde sportininkui pasitikėjimo savimi šaudykloje trūko.
„Šaudymas tikrai neramino, net ir šiandien prisišaudyme buvo nieko gero – visą laiką pirmas šūvis kažkur išmestas. Varžybų metu pirmoje šaudykloje pirmas šūvis taip pat buvo prie gabarito, bet užsivertė. Kai treneris parodė mano pirmą šaudymą, buvo baisu šaudyti antrąkart gulint, bet stovint jaučiausi užtikrintas“, – teigė M. Fominas.
Labiausiai visaginietį nudžiugino tai, kad pavyko įvykdyti ir pagrindinį Lietuvos biatlono federacijos Vykdomojo komiteto nustatytos atrankos į Milano-Kortinos olimpines žaidynes kriterijų – patekti į 20-uką. Dėl 4 kelialapių į vasarį Italijos Alpėse vyksiančias žaidynes varžosi 8 Lietuvos biatlonininkai vyrai, o kelialapių savininkus lems sportininkų rezultatai tiek pasaulio taurės, tiek IBU taurės varžybose.
„Šiemet yra atranka, tai tas spaudimas, stresas vis tiek yra. Bet po šiandienos varžybų, manau, man bus ramiau, nes įvykdžiau kriterijus ir turėsiu pranašumą. Pagrindinis metų tikslas patekti į olimpines žaidynes ir ten parodyti kuo geresnius rezultatus, bet negalima pamiršti viso sezono. Kiekvienose varžybose noriu parodyti geriausią rezultatą, parodyti, ką aš galiu. Norisi iškovoti kuo daugiau įskaitinių taškų ir gauti vardinį numerį, to tiek metų siekiu ir tai, kad tiek daug sportininkų jį turi, suteikia motyvacijos“, – šyptelėjo M. Fominas.
Penktadienį 7,5 km sprinto varžybose dalyvaus moterys, o šeštadienį 10 km sprinto rungtis lauks vyrų. Pirmasis sezono pasaulio biatlono taurės etapas baigsis persekiojimo lenktynėmis sekmadienį.
