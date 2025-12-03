 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Neringa Stepanauskaitė iškovojo bronzą kalnų slidinėjimo varžybose Italijoje

2025-12-03 18:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 18:34

Italijoje vyko FIS kalnų slidinėjimo varžybos, kurios tuo pačiu buvo ir atvirasis Lietuvos jaunimo čempionatas.

Italijoje vyko FIS kalnų slidinėjimo varžybos, kurios tuo pačiu buvo ir atvirasis Lietuvos jaunimo čempionatas.

0

Merginų slalome sėkmingai pasirodė 17-metė Neringa Stepanauskaitė. Ji 2 kartus trasą įveikė per 1 min. 30.39 sek. ir jaunimo kategorijoje iškovojo bronzą. Lietuvę aplenkė tik rumunė Sofia Maria Moldovan (1:23.69) bei ispanė Nur Torres Casas (1:28.78).

Absoliučioje įskaitoje lietuvės rezultatas buvo 5-as. Nugalėjo ta pati S. M. Moldovan, antra buvo ispanė June Garitano Iturbe (1:24.56), trečia – N. Torres Casas.

Vyrų varžybose Lietuvos atstovų nebuvo.

