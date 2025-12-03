 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Lietuvos rekordą su komanda vėl pagerinusi Meilutytė: „Puikiai praleidom laiką“

2025-12-03 22:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 22:06

Nuo šiandien ryto nesikeitusi Lietuvos komandos sudėtis (Mantas Kaušpėdas, Rūta Meilutytė, Smiltė Plytnykaitė ir Jokūbas Keblys) Europos čempionato finale dar kartą gerino Lietuvos rekordą ir užėmė 7-ąją vietą.

„LTU Aquatics“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Nuo šiandien ryto nesikeitusi Lietuvos komandos sudėtis (Mantas Kaušpėdas, Rūta Meilutytė, Smiltė Plytnykaitė ir Jokūbas Keblys) Europos čempionato finale dar kartą gerino Lietuvos rekordą ir užėmė 7-ąją vietą.

0

4 x 50 m kompleksiniu būdu distanciją plaukikai įveikė per 1 min. 38.71 sek. Tai – daugiau nei puse sekundės greitesnis rezultatas nei ryte. Aukso medalius iškovojo Italijos sportininkai, kurie pagerino ir varžybų rekordą (1 min. 36.09 sek.), sidabrą pelnė Nyderlandų atstovai, o bronza atiteko lenkams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gerai jaučiamės, puikiai praleidom laiką. Man atrodo, kad plaukimas estafetėse ir yra per komandos dvasią ir pačią emociją, vienas kito palaikymą“, – po plaukimo kitą medalio pusę priminė pasaulio rekordininkė R. Meilutytė.

Trečiadienį ryte Lietuvos rinktinė finišavo per 1 min. 39.32 sek., užėmė 8-ą vietą ir iškovojo paskutinį bilietą į finalą. Lietuvos rekordas tąkart buvo pagerintas daugiau nei 5 sek. (1:44.94).

