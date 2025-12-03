Lietuvos rekordą su komanda vėl pagerinusi Meilutytė: „Puikiai praleidom laiką“

4 x 50 m kompleksiniu būdu distanciją plaukikai įveikė per 1 min. 38.71 sek. Tai – daugiau nei puse sekundės greitesnis rezultatas nei ryte. Aukso medalius iškovojo Italijos sportininkai, kurie pagerino ir varžybų rekordą (1 min. 36.09 sek.), sidabrą pelnė Nyderlandų atstovai, o bronza atiteko lenkams.
„Gerai jaučiamės, puikiai praleidom laiką. Man atrodo, kad plaukimas estafetėse ir yra per komandos dvasią ir pačią emociją, vienas kito palaikymą“, – po plaukimo kitą medalio pusę priminė pasaulio rekordininkė R. Meilutytė.
Trečiadienį ryte Lietuvos rinktinė finišavo per 1 min. 39.32 sek., užėmė 8-ą vietą ir iškovojo paskutinį bilietą į finalą. Lietuvos rekordas tąkart buvo pagerintas daugiau nei 5 sek. (1:44.94).
