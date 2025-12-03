 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Europos plaukimo čempionate – nauji rekordai ir jaunųjų žvaigždžių pergalės

2025-12-03 21:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 21:57

Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsėsi medalių dalybos Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine.

„European Aquatics“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsėsi medalių dalybos Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine.

Moterų 50 m peteliške finale sužibėjo vos 18-os metų danė Martine Damborg. Ji plaukė greičiausiai per karjerą (24.61 sek.), pagerino Europos jaunių rekordą ir iškovojo auksą. Antra buvo belgė Roos Vanotterdijk (24.84), bronzą – prancūzė Beryl Gastaldello (24.93).

Toje pačioje rungtyje tarp vyrų favorito statusą pateisino šveicaras Noe Ponti (21.54), aplenkęs vengrą Szebasztianą Szabo (21.89) bei prancūzą Maxime‘ą Grousset (21.99).

Moterų 200 m plaukime nugarą auksą iškovojo ispanė Carmen Weiler Sastre (2:01.66). Sidabrą pelnė britė Katie Shanahan (2:02.79), o bronzą – prancūzė Pauline Mahieu (2:03.02).

Analogiškoje vyrų rungtyje nugalėjo 18-metis airis Johnas Shortas (1:47.89), pagerinęs pasaulio jaunimo ir Europos čempionatų rekordus. 150 m lyderiavęs prancūzas Mewenas Tomac (1:48.62) tenkinosi sidabru, o bronza atiteko čekui Janui Čejkai (1:49.43).

Vyrų 100 m plaukime krūtine triumfavo olandas Casparas Corbeau (55.85). Už jo liko turkas Emre Sakci (56.22) bei austras Luka Mladenovičius (56.27). Ilgą laiką pirmavęs italas Simone Cerasuolo po 75 m išsikvėpė ir nukrito į 4-ą vietą (56.33).

