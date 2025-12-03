Europos plaukimo čempionate – nauji rekordai ir jaunųjų žvaigždžių pergalės

Moterų 50 m peteliške finale sužibėjo vos 18-os metų danė Martine Damborg. Ji plaukė greičiausiai per karjerą (24.61 sek.), pagerino Europos jaunių rekordą ir iškovojo auksą. Antra buvo belgė Roos Vanotterdijk (24.84), bronzą – prancūzė Beryl Gastaldello (24.93).
CE (25M) #Lublin2025 - 🏊♀️ 50M PAPILLON
🥇Martine Damborg 🇩🇰 24.61 EJ NR
🥈Roos Vanotterdijk 🇧🇪 24.84 NR
🥉Béryl Gastaldello 🇫🇷 24.93 #Natation pic.twitter.com/g7nFRRL460REKLAMAREKLAMA— MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 3, 2025
Toje pačioje rungtyje tarp vyrų favorito statusą pateisino šveicaras Noe Ponti (21.54), aplenkęs vengrą Szebasztianą Szabo (21.89) bei prancūzą Maxime‘ą Grousset (21.99).
CE (25M) #Lublin2025 - 🏊♂️ 50M PAPILLON— MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 3, 2025
🥇Noè Ponti 🇨🇭 21.54
🥈Szebasztián Szabó 🇭🇺 21.89
🥉Maxime Grousset 🇫🇷 21.99 #Natation pic.twitter.com/FHWMZT55Ol
Moterų 200 m plaukime nugarą auksą iškovojo ispanė Carmen Weiler Sastre (2:01.66). Sidabrą pelnė britė Katie Shanahan (2:02.79), o bronzą – prancūzė Pauline Mahieu (2:03.02).
CE (25M) #Lublin2025 - 🏊♀️ 200M DOS— MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 3, 2025
🥇Carmen Weiler Sastre 🇪🇸 2:01.66 NR
🥈Katie Shanahan 🇬🇧 2:02.79
🥉Pauline Mahieu 🇫🇷 2:03.02 #Natation pic.twitter.com/fGzilrzsrw
Analogiškoje vyrų rungtyje nugalėjo 18-metis airis Johnas Shortas (1:47.89), pagerinęs pasaulio jaunimo ir Europos čempionatų rekordus. 150 m lyderiavęs prancūzas Mewenas Tomac (1:48.62) tenkinosi sidabru, o bronza atiteko čekui Janui Čejkai (1:49.43).
CE (25M) #Lublin2025 - 🏊♂️ 200M DOS— MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 3, 2025
🥇John Shortt 🇮🇪 1:47.89 WJ EJ CR NR
🥈Mewen Tomac 🇫🇷 1:48.62
🥉Jan Cejka 🇨🇿 1:49.43 NR #Natation pic.twitter.com/1WXdLGJoEa
Vyrų 100 m plaukime krūtine triumfavo olandas Casparas Corbeau (55.85). Už jo liko turkas Emre Sakci (56.22) bei austras Luka Mladenovičius (56.27). Ilgą laiką pirmavęs italas Simone Cerasuolo po 75 m išsikvėpė ir nukrito į 4-ą vietą (56.33).
