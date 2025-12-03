Latvio pagyrų sulaukęs Dirkstys: „Tai dar toli gražu ne mano pikas“

R. Ozolas apsilankė vienoje iš Latvijos tinklalaidžių „Best4Sport“, kur pasidalino savo mintimis apie įvykusią kovą ir negailėjo pagyrų D. Dirksčiui. Jis taip pat teigė, kad pralaimėjo kovą psichologiškai ir jautėsi palūžęs, bet mano, kad D. Dirkstys jam yra įveikiamas.
„Išanalizavus visą kovą, mano manymu, aš galiausiai šiek tiek emociškai palūžau. Vis dėlto spaudimas man buvo didelis, nes D. Dirkstys – garsus vardas, ir visi norėjo, kad aš jį nutildyčiau. Socialinėje erdvėje buvau labai aktyvus. Man atrodo, aš emociškai šiek tiek palūžau po pirmų smūgių, nes jo kairysis kablys buvo tikrai labai stiprus.
Kiekvienas smūgis taip apsvaigindavo galvą, kad aš tiesiog pagalvojau, jog man „šakės“. Gali būti problemų. Kiekvieną tą smūgį jaučiau. Pirmajame raunde buvo apsvaigusi galva, tada aš galvojau, kad pirmą kartą krisiu, ir krisiu smagiai. Bet nenukritau.
Tačiau buvo lūžio taškas trečiajame raunde. Po trečio raundo treneriui pasakiau, kad nebegaliu atsigauti. Krentant iš ringo, aš dar su nosimi trenkiausi. Buvo didelis skausmas ir galvojau, kad negalėsiu atsikvėpuoti. Treneriui sakiau, kad aš neisiu į ketvirtą raundą (dėl nosies skausmo ir kvėpavimo problemų, – aut. past.), bet jis perkalbėjo.
Bet vis tiek buvo toks vidinis baimės jausmas, kad aš tuoj būsiu išjungtas. Man atrodo, todėl ir emociškai pavargau. Dabar analizuoju visą kovą ir matau, kad jį buvo galima įveikti.
Man atrodo, kad aš per daug galvojau apie techninę pusę. Aš nebuvau toks, koks esu visada, kai tiesiog einame kapotis. Aš visą laiką bandžiau rankas laikyti aukštai, bet vis tiek tie smūgiai ėjo kiaurai. Porą kartų gavau per pakaušį ir visą laiką buvo toks lengvas svaigulys“, – pasakojo R. Ozolas.
Į tai sureagavo ir pats D. Dirkstys, kuris teigė, kad jis dar nėra pasiekęs geriausios savo įmanomos formos.
„Malonu, kai kovotojas, kovojantis daugelį metų ir praėjęs per įvairias pasaulio organizacijas, sako tokius žodžius.
Sutinku - turiu labai stiprų smūgį. Bet tai dar toli gražu ne mano „prime“ (pikas, – aut. past.). Su treneriu fizinei jėgai dirbu dar nepilnus metus ir jaučiu, kiek galiu tobulėti - greitis, jėga, technikos detalės.
„Step by step“. Kasdien kaip studentas - profesionaliai ir disciplinuotai. Tie smūgiai dar paguldys ne vieną. Ir kuo toliau, tuo stipriau ir giliau“, – rašė D. Dirkstys.
