Dirksčio nokautuotas Ozolas galvojo pasitraukti po trečiojo raundo: „Iki šiol nebuvo nei vieno kovotojo, kuris muštų taip stipriai“

D. Dirkstys tapo šeštuoju UTMA čempionu. Svorio kategorijos iki 77 kg čempionu „UTMA 15“ turnyre tapo Mantvydas Perednis (5-2 UTMA), svorio kategorijos iki 63,5 kg čempionu yra Dovydas Levickis, iki 67 kg – Vitas Karosas, iki 75 kg – Nikola Cvetkovičius, o iki 81 kg – Mindaugas Narauskas.
R. Ozolas stebėtinai ilgai atsilaikė kovoje, kurios metu D. Dirkstys net du kartus krito iš ringo. Ir nors lietuvio pranašumas buvo neabejotinas, tačiau įprastai pagal MMA taisykles kovojantis R. Ozolas atsilaikė kur kas ilgiau, nei daugelis buvusių D. Dirksčio varžovų UTMA turnyruose.
R. Ozolas apsilankė vienoje iš Latvijos tinklalaidžių „Best4Sport“, kur pasidalino savo mintimis apie įvykusią kovą ir negailėjo pagyrų D. Dirksčiui. Jis taip pat teigė, kad pralaimėjo kovą psichologiškai ir jautėsi palūžęs, bet mano, kad D. Dirkstys jam yra įveikiamas.
„Išanalizavus visą kovą, mano manymu, aš galiausiai šiek tiek emociškai palūžau. Vis dėlto spaudimas man buvo didelis, nes D. Dirkstys – garsus vardas, ir visi norėjo, kad aš jį nutildyčiau. Socialinėje erdvėje buvau labai aktyvus. Man atrodo, aš emociškai šiek tiek palūžau po pirmų smūgių, nes jo kairysis kablys buvo tikrai labai stiprus.
Kiekvienas smūgis taip apsvaigindavo galvą, kad aš tiesiog pagalvojau, jog man „šakės“. Gali būti problemų. Kiekvieną tą smūgį jaučiau. Pirmajame raunde buvo apsvaigusi galva, tada aš galvojau, kad pirmą kartą krisiu, ir krisiu smagiai. Bet nenukritau.
Tačiau buvo lūžio taškas trečiajame raunde. Po trečio raundo treneriui pasakiau, kad nebegaliu atsigauti. Krentant iš ringo, aš dar su nosimi trenkiausi. Buvo didelis skausmas ir galvojau, kad negalėsiu atsikvėpuoti. Treneriui sakiau, kad aš neisiu į ketvirtą raundą (dėl nosies skausmo ir kvėpavimo problemų, – aut. past.), bet jis perkalbėjo.
Bet vis tiek buvo toks vidinis baimės jausmas, kad aš tuoj būsiu išjungtas. Man atrodo, todėl ir emociškai pavargau. Dabar analizuoju visą kovą ir matau, kad jį buvo galima įveikti.
Man atrodo, kad aš per daug galvojau apie techninę pusę. Aš nebuvau toks, koks esu visada, kai tiesiog einame kapotis. Aš visą laiką bandžiau rankas laikyti aukštai, bet vis tiek tie smūgiai ėjo kiaurai. Porą kartų gavau per pakaušį ir visą laiką buvo toks lengvas svaigulys“, – pasakojo R. Ozolas.
Latvis teigė, kad nors tarp jų ir buvo „purvinų kalbų“, tačiau už kamerų D. Dirkstys – draugiškas.
„Jis sakė, kad viską supranta, tai yra šou, ir sakė, kad neimčiau giliai į širdį jo žodžių, nes tai parduoda kovas. Jis be kamerų yra gana draugiškas su manimi, o prieš kameras jam įsijungia McGregoro režimas“, – sakė kovotojas.
R. Ozolas teigė, kad ateityje dar tikrai kovos kikbokse ir jam apskritai nėra svarbu, kokios taisyklės. Jis taip pat pripažino, kad D. Dirkstys – stipriausiai smūgiavęs jo varžovas.
„Buvo gera patirtis, nes iki šiol nebuvo nei vieno kovotojo, kuris muštų taip stipriai, kaip D. Dirkstys. Tas man dabar padės MMA kovose. Jo keliai tiesiog ėjo kiaurai bloką“, – sakė latvis.
R. Ozolas atskleidė, kad dar greičiausiai pasirodys Lietuvoje ir kovos „Brave CF“ turnyre vasario mėnesį.
