Kitas sportas

Tomas Liekis užėmė penktą vietą pasaulio kultūrizmo čempionate Saudo Arabijoje

2025-12-03 16:47
2025-12-03 16:47

Saudo Arabijos mieste Al Chobare surengtas IFBB Pasaulio vyrų kultūrizmo čempionatas subūrė atletus iš beveik 100 valstybių. Tarp jų – ir Lietuvos komanda, kurią šiemet sudarė du Marijampolės kultūrizmo klubo „Tauras“ sportininkai Tomas Liekis ir Kasparas Tverskis.

IFBB nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Saudo Arabijos mieste Al Chobare surengtas IFBB Pasaulio vyrų kultūrizmo čempionatas subūrė atletus iš beveik 100 valstybių. Tarp jų – ir Lietuvos komanda, kurią šiemet sudarė du Marijampolės kultūrizmo klubo „Tauras“ sportininkai Tomas Liekis ir Kasparas Tverskis.

0

Tomas Liekis jaunimo (21–23 m.) kultūrizmo kategorijoje virš 75 kg pademonstravo puikią formą ir pateko į finalinį šešetuką, kuriame užėmė 5-ąją vietą. Sportininkas taip pat startavo dar dviejose kategorijose – klasikinės figūros iki 175 cm bei vyrų kultūrizmo iki 178 cm. Abiejose jų Tomui iki finalo pritrūko vos vieno žingsnio: jis liko 7-as.

Kitas Lietuvos atstovas, K. Tverskis, varžėsi jaunimo ir jaunių (16–23 m.) absoliučioje klasikinio kultūrizmo „Games“ kategorijoje. Čia sportininkas iškovojo 11-ąją vietą.

Lietuvos sportininkus į čempionatą lydėjo treneris Rinaldas Česnaitis.

