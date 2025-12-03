Imtynininkai Fridrikas ir Galkinas – tarptautinio turnyro Suomijoje prizininkai

Romas Fridrikas (130 kg; 6 dalyviai) pirmoje imtyje pagal kriterijus rezultatu 1:1 nusileido Jacobui Logardui iš Švedijos. Antrame rate visaginietis anksčiau laiko rezultatu 8:0 nukovė Estijos atletą Keviną Uspenskį, o pusfinalyje taip pat aiškia persvara 8:0 patiesė Alaną Dzabievą iš Bulgarijos. Dvikovą dėl aukso su suomiu Konsta Maenpaa mūsų šalies klasikas pralaimėjo rezultatu 0:3 ir liko antras. Svoryje grūmėsi šeši atletai.
Paulius Galkinas (82 kg; 9 dalyviai) turnyro starte patyrė nesėkmę imtyje prieš suomį Otto Ketoneną (1:3), tačiau jau kitame etape nepaliko vilčių kitam suomiui Sebastianui Åbrantui (8:0). Deja, pusfinalyje klaipėdietis 0:4 nusileido švedui Adamui Strandneriui, o turnyro bronzą mažajame finale užsitikrino dėl po patirtos traumos nepasirodžius Edvinui Kinui iš Estijos.
Tuo tarpu Vilius Savickas (77 kg; 6 dalyviai) startavo dviem ryškiomis pergalėm prieš suomį Miro Leinoneną (9:1) ir norvegą Nicklasą Tveiteną (10:2), tačiau pusfinalį apmaudžiai pralaimėjo Prancūzijos atletui Armanui Karapetyanui (2:5), o mažajame finale nusileido pirmame rate įveiktam M. Leinonenui (2:6).
Tarptautiniame turnyre Suomijoje kovojo 51 imtynininkas iš Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Estijos, Prancūzijos, Turkijos, Bulgarijos ir Lietuvos.
