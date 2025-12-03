 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Džiugas Morkūnas iškovojo bronzą jaunimo šaudymo varžybose Lenkijoje

2025-12-03 15:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 15:31

Balstogėje (Lenkija) baigėsi tarptautinės šaudymo sporto varžybos – „Polish Open Kaliber“.

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Balstogėje (Lenkija) baigėsi tarptautinės šaudymo sporto varžybos – „Polish Open Kaliber“.

REKLAMA
0

Bronzos medalį laimėjo lietuvis Džiugas Morkūnas. Jis jaunimo vaikinų 10 m šautuvo rungtyje pateko į finalą, kuriame surinko 225,3 taško ir užėmė trečią vietą. Tam, kad patektų į lemiamą kovą dėl aukso, lietuviui pritrūko 1,1 tšk.

Nugalėtoju tapo ukrainietis Ivanas Tkalenka, 247,5:247,2 įveikęs lenką Jakubą Goliszeką.

Kiti Lietuvos šauliai Lenkijoje dėl tokių aukštų vietų nekovojo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų