Džiugas Morkūnas iškovojo bronzą jaunimo šaudymo varžybose Lenkijoje

Bronzos medalį laimėjo lietuvis Džiugas Morkūnas. Jis jaunimo vaikinų 10 m šautuvo rungtyje pateko į finalą, kuriame surinko 225,3 taško ir užėmė trečią vietą. Tam, kad patektų į lemiamą kovą dėl aukso, lietuviui pritrūko 1,1 tšk.
Nugalėtoju tapo ukrainietis Ivanas Tkalenka, 247,5:247,2 įveikęs lenką Jakubą Goliszeką.
Kiti Lietuvos šauliai Lenkijoje dėl tokių aukštų vietų nekovojo.
