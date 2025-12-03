Politologas apie Zelenskio sprendimus ir JAV derybas su Ukraina: „Tai žingsnis teisinga linkme“

Ar dar yra šansų, kad derybos įvyks, ir ką galima numatyti Steve'ą Witkoffą pakeitus Markui Rubio, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su politologu Linu Kojala.
Matome, kad vis tik Ukrainai ir JAV nelabai pavyko susitarti dėl taikos derybų projekto – tiek dėl teritorijų, tiek dėl stojimo į NATO galimybės. Rusija nori, kad Ukraina visiškai pasitrauktų iš Donecko. Ukraina, žinoma, nori nuo dabartinių linijų pradėti derėtis. Kas bus, jeigu iš tiesų nei viena pusė neatsitrauks nuo savo norų, pageidavimų?
Svarbiausia, kad Jungtinės Valstijos kalbasi su Ukraina ir pirminiai svarstymai, kad tiesiog bus pateiktas amerikiečių planas ukrainiečiams ir iškeltas ultimatumas „sutikite, pasirašykite arba mes nutrauksime jums paramą“, nepasitvirtino. Tikimybė, kad amerikiečiai ir ukrainiečiai dėl kažko susitars, yra gana nemaža. Mes tą matėme anksčiau.
Prisiminkime, kad dėl paliaubų amerikiečiai su ukrainiečiais sutarė dar pavasarį, bet to nesutiko priimti Kremlius. Bet tokiu atveju galėjome kalbėti apie tai, kad tarsi atsakomybė, kamuoliukas yra permetamas į Rusijos pusę, nes ukrainiečiai nėra procesams stabdys. Tad panaši situacija klostosi ir dabar. Galima susitarti Kyjivui ir Vašingtonui, tokiu būdu parodyti, kad V. Zelenskis ir visas Ukrainos politinis elitas nori taikos, bet tuo pačiu pademonstruoti, kad kitoje pusėje, tai yra Kremliuje, jokio apetito tai taikai nėra ir kliuvinys yra būtent tenai.
O kaip dabar pati derybų atmosfera, nes mes matome, S. Witkoffas rusams atstovauja, čia patarinėja, kaip bendrauti su D. Trumpu ir taip toliau. Iš kitos pusės, V. Zelenskiui problemas kelia A. Jermakas: tai atliktos kratos įtariant korupciją, atsistatydino iš pareigų. Kokią įtaką tai gali turėti įtakos bendrai deryboms?
Labai svarbu, kad Jungtinių Valstijų pusėje dirigento lazdelę perėmė Marko Rubio, valstybės sekretorius ir nacionalinio saugumo patarėjas prezidentui D. Trumpui, nes jo laikysena ir retorika atrodo kur kas palankesnė Ukrainai. Tą, beje, girdėjome ir Floridoje, kai M. Rubio akcentavo, jog yra svarbu ne tik taika, bet kad Ukraina turėtų ilgalaikį saugumą, gyventų taikoje ir galėtų ekonomiškai ir kitaip klestėti. Tą sakant S. Witkoffą gana sunku įsivaizduoti ir net jeigu S. Witkoffas buvo šalia M. Rubio, vis tiktai svarbu, kad M. Rubio būtų pagrindinis veikėjas. Tai jau yra gera žinia Kyjivui.
Kitoje pusėje matome V. Zelenskio bandymą brėžti brūkšnį. Tai yra pasakyti, kad situacija su korupcija yra valdoma, kad A. Jermakas, kuris buvo sulaukęs didelio nepasitenkinimo ir iš kitų V. Zelenskio bendražygių, jau nebėra jo komandos narys. Yra tarsi performuojama Ukrainos politinio elito sudėtis ir tokiu būdu pademonstruojama, kad tos problemos, kurioms juk yra visiems žinomos – korupcija nėra naujiena Ukrainos politiniame kontekste. Klausimas, ar ji yra sprendžiama, ar jai leidžiama įsigalėti. Tai V. Zelenskio žingsnis, nutraukiant ryšį su labai artimu savo bendražygiu A. Jermaku, yra turbūt žingsnis teisinga linkme.
Visą pokalbį su politologu L. Kojala pamatykite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.